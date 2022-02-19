Однако из Минска зазвучали уже вполне мирные голоса – поздравление народу Литвы с Независимостью, первая черт знает за какое время большая пресс-конференция МИДа, призывы Макея к диалогу, и жалобы на то, что ни мельчайшей точки соприкосновения со странами Запада нет, уверения, что ни одного российского солдата на белорусской территории не останется.

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Ставки не сработали

Общий фон хорошо дополняется заявлениями с российской стороны, устами Силуанова, о том, что запрошенного кредита на 3,5 миллиарда долларов Минску не дадут. Рассмотрят только возможность рефинансирования уже текущего долга в размере примерно с миллиардик. То есть, новых денег не предвидится.

Ситуация в принципе читается – продолжается череда несрабатывающих ставок. Вот только, чем дальше, тем груз предыдущих ошибок все тяжелее, и играть становится все сложнее.

Ставка на миграционный кризис с тем, чтобы принудить Запад к диалогу, не сработала ранее, зато привела к введению вполне реальных и ощутимых санкций. Пришлось повышать уровень и выступить в роли потенциальной площадки для потенциальной же агрессии. Тут, по всей видимости, расчет был сразу двойной: можно ведь и Путину лояльность продемонстрировать (все же судьба кредита как раз была в подвешенном состоянии), и Западу намекнуть: "Мы, мол, можем так, а ведь можем и по-другому".

Судя по всему, и такой дуплет пришелся тотально мимо. Запад (в лице Макрона) и Москва обсудили военную субъектность (на примере вопроса о размещении ракет) Минска вполне себе без его участия. В НАТО Беларусь теперь окончательно рассматривают как прямого российского военного сателлита. Тех самых "точек соприкосновения" как-то совершенно не прибавилось.

Москва отказала Минску в необходимом кредите / Фото Getty Images

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Между прочим, одна маленькая деталь. Можно сколько угодно много и долго рассуждать, чего добилась или добивается Москва созданием напряженности с Украиной и какова может быть цель прямой агрессии, если таковая в принципе возможна. С украинским направлением в геополитической игре Москвы все непросто, а вот с белорусским после этих "учений" успех прямо вот налицо.

Ибо, если инструментом российской политики является шантаж, то в последние месяцы Западу было очень хорошо продемонстрировано, что никакого "буфера", коим ранее было принято считать Беларусь между российской и натовской границей, в принципе, не существует. Притом, это отсутствие "буфера" – оно одностороннее, потому что если НАТО захочет двинуться на Восток, то "буфер" вроде как есть. А вот если Россия на Запад – то уже и нет.

Этот незначительный штрих хорошо дополняет картину общей ситуации на текущий момент. С точки зрения причин и мотивов для диалога, ценность Минска для Запада сегодня, в контексте всего произошедшего – ноль, а все сегодняшние намеки Макея с вероятностью в 100% услышаны не будут.

В связи с чем особое любопытство вызывает жест Кремля, отказавшего в жизненно необходимом кредите. Это может быть банальное "И так никуда не денетесь", однако тогда возникает логичный вопрос: "А что дальше?" Полностью замораживать поддержку и доводить ситуацию до непредсказуемой в связи с угрозой экономического краха – такой сценарий не кажется очень уж выгодным для Москвы, поскольку его исход малопредсказуем.

С большей вероятностью можно допустить другое. "Транзитный" референдум остается на повестке дня и новая Конституция, тоже "транзитная", по всей видимости, будет принята. А финансовый инструмент через оказание поддержки или ее отсутствие может стать очень действенным рычагом для давления с целью контролируемого транзита не после 2025 в течение еще двух сроков, а в обозримом будущем.

Как то и предлагал Кремль в августе – сентябре 2020 года.

Впрочем, это всего лишь версия. Как бы то ни было, ситуация для белорусских властей не выглядит радужной, а излишняя воинственность, как это обычно и бывает, ни к чему хорошему не ведет.

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