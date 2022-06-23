Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Важно Им придется идти на серьезные уступки, – Пионтковский о руководстве России после Путина
Он отметил, что Лукашенко готов делать все, чтобы Путин его не убил. Это умнейший политик. Ведь каждый год самопровозглашенный президент Беларуси приезжал в Москву и пил в Грановитой Палате стакан с водкой. Тогда подписывал какое-то новое соглашение, которое было о всеобъемлющем объединении с Россией, получал 10 миллиардов долларов – и ехал обратно.
Однако никогда ни на секунду не был готов делать то, что от него хотели – сначала Ельцин, а потом Путин,
– сообщил Андрей Пионтковский.
"Он гениально играл на имперских инстинктах российской элиты. Не Путин изобрел все эти имперские комплексы. Они постоянно были, ведь они постоянно хотели доминировать. А он им продавал надежду на возобновление "величия Советского Союза". Это первый его прием", – пояснил российский публицист.
По его словам, второй прием – это слова Лукашенко, что он как щит защищает Россию от НАТО. Именно его военные усилия якобы требуют конкретной финансовой компенсации.
"Так он и перебивался. Однако особенно тяжело было во время выборов. Ведь тогда Путин играл не на его стороне. Путин думал о том, чтобы заменить Лукашенко людьми, которые более склонны к порывам объединиться", – подытожил Пионтковский.
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