Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

Важливо Їм доведеться йти на серйозні поступки, – Піонтковський про керівництво Росії після Путіна

Він зазначив, що Лукашенко готовий вдавати будь-що, аби Путін його не вбив. Це геніальний політик. Адже кожного року самопроголошений президент Білорусі приїжджав до Москви та пив в Грановитой Палаті стакан з горілкою. Тоді підписував якусь нову угоду, яка була про всеосяжне обʼєднання з Росією, отримував 10 мільярдів доларів – і їхав назад.

Проте ніколи ні на секунду не був готовий робити те, що від нього хотіли, – спочатку Єльцин, а потім Путін,

– повідомив Андрій Піонтковський.

"Він геніально грав на імперських інстинктах російської еліти. Не Путін винайшов всі ці імперські комплекси. Вони постійно були, адже вони постійно хотіли домінувати. А він їм продавав надію на відновлення "величі Радянського Союзу". Це перший його прийом", – пояснив російський публіцист.

За його словами, другий прийом – це слова Лукашенка, що він, як щит, захищає Росію від НАТО. Саме ці його військові зусилля нібито вимагають конкретної фінансової компенсації.

"Так він й перебивався. Проте особливо тяжко було під час виборів. Адже тоді Путін грав не на його боці. Путін думав про те, щоб замінити Лукашенка на людей, які більш схильні до поривів обʼєднатися", – підсумував Піонтковський.

Варте уваги – повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: дивіться відео

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