Олександр Лукашенко створив ще один коридор масового потрапляння нелегалів в багату Європу – до того вони переважно на переповнених човнах через Середземне море пливли. Тепер завдяки білоруському диктатору мають альтернативу – прилетіти в Мінськ, аби з Білорусі атакувати кордони Польщі, Литви та Латвії.

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Лукашенко мріє про гроші від Європи

Навіщо це Лукашенкові – він мріє про гроші від Європи, аби вона йому відступних заплатила. Тоді б вольовим рішенням свій бізнес на нелегалах припинив. Так було з президентом Ердоганом – йому Європа вже заплатила, аби зупинив біженців, які через Туреччину масово ломилися до Греції.



Лукашенко сподівається на гроші від Європи / Фото Getty Images

Путін просто створює клопіт

Володимиру Путіну така криза потрібна, аби Східна Європа та країни НАТО отримали новий клопіт, нову проблему, яка б перебрала на себе усю їхню увагу. Тоді б Європейському Союзу та Північноатлантичному альянсу стало б не до України, і вона б з Росією лишилася сам на сам.



Путін відвертає Захід від України / Фото Getty Images

Європа немає права протистояти

Кілька слів про те, з якого біса ті нелегали мають нахабство європейські кордони атакувати, і чому європейці не здатні протистояти. Усе тому, що ці нелегали вдають з себе біженців, а, згідно з Женевською конвенцією, європейці зобов'язані прихищати біженців:

давати політичний притулок;

забезпечувати їжею;

медичною допомогою;

дахом над головою.

Сісти на шию європейцям

Звісно, у світі дуже багато справжніх біженців, які тікають від війни, релігійних утисків і політичних переслідувань. Втім "мімікрія під біженців" – це направду дуже популярний і дієвий спосіб втекти від злиднів і сісти на шию багатим європейцям.

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Бізнес на мігрантах

Крім того, це давно дуже вигідний бізнес для ділків, які тих мігрантів в Європу переправляють. Саме тому бандит Лукашенко вирішив і собі його "замутити".

Цього тижня всі так звані біженці (так буду їх називати, бо направду правильніше було б іменувати туристами-нелегалами), які зібралися в Білорусі з Афганістану, Курдистану, Сирії та Іраку, у тандемі з білоруськими прикордонниками опанували нову стратегію потрапляння в Польщу.

Стратегія атаки кордону

Польський кордон атакують у 2 місцях. Спочатку імітують прорив на одній ділянці, а коли поляки концентруються відбивати цей напад – нелегали йдуть на штурм десь в іншому місці.

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Принцип не новий, але дієвий – у поляків просто не вистачить живої сили, аби перекрити всю протяжність спільного з Білоруссю кордону. Якщо таких проривів буде одночасно не 2, а 3 чи 5, то вже не сотні прорвуться, а тисячі так точно.

Сенс прориву

Сенс прориву полягає в тому, що нелегали, потрапивши на європейську землю, вправі просити політичного притулку. Водночас за Женевською конвенцією європейці зобов'язуються давати його навіть тим, хто перетинає кордони Європи в незаконний спосіб.



Європа немає права відмовляти мігрантам у притулку / Фото Getty Images

Так само прописано, що просити той притулок можна в будь-якої офіційної особи. Елементарний приклад з життя: нелегал перелізає через паркан на кордоні, натрапляє на прикордонника, той замахується кийком на порушника, але нелегал вигукує, що він біженець і просить притулку.

У такому випадку європейський прикордонник просто зобов'язаний кийок опустити й бідного-нещасного біженця нагодувати та обігріти.

Потому відправити в табір для біженців, де чиновники визначатимуться з його подальшою долею. Такий процес може затягнутися на місці чи роки, але нелегалам те і треба.

Не розуміємо європейців, бо не доросли

Так це працює в Європі, і нелегали тим користуються. Для них (і, будемо чесними, навіть для нас із вами) це все з "правами біженців" виглядає досить дивно. Мовляв, європейці аж занадто схибилися на демократичних цінностях.

Однак для них це дуже важливо. Саме те, що їх не розуміємо, може бути свідченням того, що до європейського рівня ми просто ще не доросли.

Жорстка позиція поляків

Утім, до таких от європейських цінностей і самі поляки ще не надто доросли. Цього тижня вони вирішили, що панькатися з нелегалами не хочуть і, попри європейські правила і Женевську конвенцію, будуть нелегалів, як то кажуть "без суду і слідства", виставляти назад через кордони.

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Таке рішення ухвалила польська влада на законодавчому рівні. Цим дуже обурила просвітлену Європу й розчарувала нелегалів.

Як воно раніше працювало – нелегали долали білорусько-польський кордон за сприяння білоруських прикордонників, які мали б зі свого боку чинити нелегалам опір, але за наказом Лукашенка навпаки – усіляко сприяють.

Рішення, яке може змінити події

Щойно нога нелегала ступала на європейську землю, як він просив політичного притулку в першого ліпшого європейця, зокрема того таки польського прикордонника. У такий спосіб "біженець" сідав на шию багатій Європі.

Однак тепер поляки ухвалили рішення, що не слідуватимуть цим загальноприйнятим європейським правилам. Вони будуть тих нелегалів одразу назад відправляти, не реагуючи на благання про політичний притулок.



Проблема з мігрантами може зникнути / Твітер Міноборони Польщі

Звісно, з боку поляків – це не надто правильно, не по-європейськи та не людяно. Серед тих нелегалів можуть бути справжні біженці, які дійсно потребують допомоги та захисту.

Задавити проблему в зародку

Розумію, навіщо поляки так зробили. Навіть заздрю рішучості польської влади, що наважилася піти в розріз з європейськими правилами. Імовірно, це призведе до конфронтації Варшави та Брюсселя. Здогадуюсь, що у такий спосіб поляки задавили в зародку проблему з нелегалами.

Якщо серед потенційних біженців піде чутка, що поляки їм не раді та не надаватимуть притулок, що через Польщу потрапити в ситу Європу тепер не варіант – то всі потенційні нелегали відмовлятимуться від ідеї скористатися білорусько-польським коридором.

Завдяки своїй готовності піти всупереч європейським правилам, полякам, схоже, вдасться розв'язати цю так звану мігрантську кризу буквально в зародку – допоки кількість мігрантів на їхніх кордонах вимірюється тисячами. Втім не мільйонами – як це зараз відбувається на південних кордонах Європи.

Лукашенко може нагадити Україні

Водночас поляки сплутали всі карти як мінімум Лукашенкові. Схоже, білоруському диктатору таки не буде грошей від Європи за стримування мігрантів, бо вони самі відмовлятимуться їхати в Білорусь. Тепер вона для них – безперспективний шлях потрапляння в Європу.

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Єдине, Лукашенко все-таки може трохи підгадити Україні з тими нелегалами, якщо від кордонів з Польщею перекине їх на кордон з Україною. І ті до нас підуть! Однак це вже, як то кажуть, буде зовсім інша історія.