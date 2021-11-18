Білоруські прикордонники зруйнували мігрантам кілька секцій паркану, в ту шпарину пройшли кілька сотень чоловіків, їм на зустріч висунулися поляки (зі щитами та в обладунках). Водночас мігранти взялися їх закидувати камінням, а поляки взялися собі викликати підмогу.

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Збільшення проривів – питання часу

Проте в той час в кількохстах метрах інші мігранти пішли вже на справжній прорив, адже той перший був лише відвертанням уваги. Схема не нова, головне – дієва, адже сотні мігрантів таки вдалося прорватися на територію Польщі, їх потому там вже окремо відловлювали.

Тобто треба розуміти, що це лише питання часу, коли таких проривів робитимуть не у двох місцях одночасно, а в трьох чи навіть десяти. Звісно, тоді вже жодних ресурсів в поляків не вистачить, адже увесь кордон живою силою зі щитами не перекрити, щоб щитами виштовхувати мігрантів назад до Білорусі.

Поляки це чудово розуміють, тому всупереч європейському законодавству вони в себе на законодавчому рівні ухвалили право "видворяти нелегалів одразу назад у разі незаконного перетину тими кордону".

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Чому біженці штурмують європейські кордони

Насправді біженці дозволяють собі "силою штурмувати європейські кордони", бо за Женевською конвенцією кожен біженець може собі просити політичного притулку і йому не вправі відмовити (принаймні одразу), а мають надати йому тимчасовий прихисток.

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Також, згідно з конвенцією, мають почати розбиратися, чи дійсно той біженець в своїй країні зазнавав утисків через політику, релігію чи сексуальну орієнтацію, і чи може він претендувати на притулок за кордоном.

Мігранти, які зібралися в Білорусі, з'їхалися для того, щоб скористатися гарантованим Женевською конвенцією правом. Їхня мета: перетнути європейський кордон, і неважливо у яких спосіб, навіть силою, навіть незаконно – Женевська конвенція це дозволяє.

Тож мета – опинившись на території країни ЄС попросити собі притулку в першого-ліпшого європейця.

Так це в Європі працює, нам це трохи "дико", але може це має такий самий дивний вигляд для всіх біженців з Близького Сходу та Африки. Може, вони так само вважають таку людяність європейців марнотратством чи навіть божевіллям багатіїв, які на правах людини і демократіях трохи, схоже, втратили здоровий глузд.



Завдяки Лукашенку та Путіну мігранти штурмують східні кордони Європи / Фото Getty Images

Поки ми з того дивуємося, то афганці, курди, сирійці та іракці такою людяністю європейців користуються – що зрештою і призвело до навали мігрантів в Європі, які її роками атакують з півдня. Тепер завдяки Лукашенку та Путіну взялися те саме робити й зі східних кордонів Європи.

Поляки, які є членами Європейського Союзу, мусили коритися європейським правилам, мусили й собі тих біженців прихищати, але, схоже, їм це не надто до вподоби. Напевно не встигли вони в тих справжніх європейців ще перетворитися, тому біженцям поляки точно не раді.

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Вони беруться виштовхувати біженців щитами зі своєї території, щоб не дати їм на свою землю ступити і скористатися в той момент "правом попросити притулок".

Поляки показали свою рішучість

Поляки взагалі вирішили, що коритися цим "людяним законам Європи" вони не будуть, й ухвалили дозвіл викидувати нелегалів назад зі своєї країни, навіть якщо ті ступили на їхню територію і жадають скористатися правом попросити політичний притулок.

Це йде всупереч європейським правилам, це фактичне порушення Польщею Женевської конвенції про права біженців, але поляки собі вирішили, що не будуть з тими біженцями няньчитися.

Це не надто правильно з їхнього боку, точно це не людяно і не по-європейськи, але я розумію, нащо вони таке роблять і, можливо, навіть заздрю їхній рішучості розв'язати проблему з мігрантами в зародку, допоки замість тисяч біженців на своїх кордонах не набіжить їм туди десятки, а може й сотні тисяч.

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Фактично ми бачимо, що поляки показали свою рішучість й ухвалою закону "про негайне видворення нелегалів" вони подали біженцям сигнал, що в Польщі їм точно не раді, і що через Польщу потрапити в Європу у біженців шансів тепер фактично немає.

Коли ця інформація пошириться серед потенційних мігрантів, то вони втратять інтерес до білорусько-польського шляху потрапляння в Європу, шукатимуть інших варіантів, але сама Польща цього клопоту з ними в такий спосіб точно позбудеться.

Звісно, для офіційної Варшави це точно матиме певні наслідки – Європейський Союз точно висловить з цього приводу своє обурення і глибоке занепокоєння, тим, що поляки нехтують правами біженців, записаними в Женевських конвенціях.

Рада ухвалила дозвіл прикордонникам щодо зброї

Можливо, поляків навіть оштрафують чи відмовлять в специфічних європейських грантах, фінансових програмах. Проте, як на мене, поляки дійсно знайшли реальний шлях, як розв'язати проблему з мігрантами.

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Ми, до речі, також можна сказати, в цьому їх трохи "мавпуємо" – Верховна Рада ухвалила дозвіл прикордонникам використовувати вогнепальну зброю на власний розсуд.

Прописали низку обмежень, мовляв, це лише для самозахисту чи для унеможливлення тяжкого злочину. Ми всі розуміємо, нащо такий дозвіл прикордонникам надали.

Тішить, що в цьому випадку депутати нарешті не просто постфактум реагують на існуючі перед Україною виклики, а навіть спромоглися наперед до тих викликів країну підготувати, хоча б в питанні дозволити прикордонникам використовувати вогнепальну зброю.