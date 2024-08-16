Лукашенко рассказал о том, что в его отношениях с Путиным было немало разногласий, которые не всегда удалось легко решать. Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал подробнее 24 Каналу о том, какие же трудности были между белорусским и российским диктаторами.

Читайте также "Красные кнопки уже все понажимали": Лукашенко снова заговорил о ядерном оружии

Проблемы у Лукашенко и Путина были всегда

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому телеканалу. Белорусский диктатор оскандалился несколькими заявлениями, в частности о войне России против Украины. Но также интересной была его фраза о том, что у них с Путиным "бывало разное". Мол, они остаются "друзьями", но имели немало разногласий в своих взглядах.

Лукашенко также сказал, что придет время и тогда ему с Владимиром Путиным "придется встать спина к спине и вдвоем отстреливаться" от врагов.

Он снова критикует своего хозяина в Кремле. Мне была бы очень интересна реакция Путина на интервью его союзника Лукашенко. Но действительно, у них были проблемы, связанные с нефтью и газом, когда Россия поднимала цену на газ, когда Россия заставляла Лукашенко продать "Белтрансгаз" – главную газотранспортную компанию Беларуси. И Лукашенко таки ее продал,

– отметил Павел Латушко.

Конфликты между Путиным и Лукашенко были и в начале 2000-х годов. Российскому диктатору очень не нравилось, что Лукашенко бредил Кремлем, Москвой. Он как был, так и остается активным в российских регионах.

"Нравится хозяину Кремля, что Лукашенко пытается присутствовать в информационном поле России? Что Лукашенко взял все заслуги на себя, когда происходил "марш" Пригожина, мол, это он спас бедную Москву? Проблемы у них всегда были и будут. Сейчас Лукашенко стоит на коленях", – подчеркнул белорусский оппозиционер.

Самопровозглашенный президент Беларуси часто пытается выйти из ситуации и публично отречься от войны в Украине, даже призывает стороны к так называемому миру. Все потому, что Лукашенко осознает, что если на дно пойдет Россия – то она и Беларусь за собой потянет.