Лукашенко розповів про те, що в його стосунках з Путіним було чимало розбіжностей, які не завжди вдалося легко вирішувати. Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів детальніше 24 Каналу про те, які ж труднощі були між білоруським та російським диктаторами.

Читайте також "Червоні кнопки вже всі понатискали": Лукашенко знову заговорив про ядерну зброю

Проблеми у Лукашенка та Путіна були завжди

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російському телеканалу. Білоруський диктатор оскандалився кількома заявами, зокрема про війну Росії проти України. Але також цікавою була його фраза про те, що у них з Путіним "бувало різне". Мовляв, вони залишаються "друзями", але мали чимало розбіжностей у своїх поглядах.

Лукашенко також сказав, що прийде час і тоді йому з Владіміром Путіним "доведеться встати спина до спини та вдвох відстрілюватися" від ворогів.

Він знову критикує свого господаря у Кремлі. Мені була б дуже цікава реакція Путіна на інтерв'ю його союзника Лукашенка. Але справді, у них були проблеми, пов'язані з нафтою та газом, коли Росія підіймала ціну на газ, коли Росія змушувала Лукашенка продати "Белтрансгаз" – головну газотранспортну компанію Білорусі. І Лукашенко таки її продав,

– зазначив Павло Латушко.

Конфлікти між Путіним та Лукашенком були й на початку 2000-х років. Російському диктатору дуже не подобалося, що Лукашенко марив Кремлем, Москвою. Він як був, так і залишається активним у російських регіонах.

"Чи подобається господарю Кремля, що Лукашенко намагається бути присутнім в інформаційному полі Росії? Що Лукашенко взяв усі заслуги на себе, коли відбувався "марш" Пригожина, мовляв, це він врятував бідну Москву? Проблеми у них завжди були та будуть. Зараз Лукашенко стоїть на колінах", – наголосив білоруський опозиціонер.

Самопроголошений президент Білорусі часто намагається вийти з ситуації та публічно відректися від війни в Україні, навіть закликає сторони до так званого миру. Все тому, що Лукашенко усвідомлює, що якщо на дно піде Росія – то вона й Білорусь за собою потягне.