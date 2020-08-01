Чем меньше времени остается до выборов президента Беларуси, тем напряженнее становится ситуация в стране. Сейчас, в частности, начинают "вытаскивать" тех, кого заочно арестовал суд, и бросать за решетку.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал лидер белорусского движения "За свободу" Юрась Губаревич. Сейчас он находится фактически в изоляции. Ведь у него неотбытых 15 суток административного ареста.

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Отметим, что 19 июня вынесли решение об административном аресте Губаревича на 15 суток за участие в митинге, который не связан с избирательной кампанией. Он не признал своей вины и не остался на вынесении решения суда в знак протеста.

Задержание вагнеровцев под Минском

29 июля в Беларуси задержали более 30 иностранных граждан. Они оказались боевиками "Вагнера" – это неофициальная военная организация, которая якобы не входит в регулярные вооруженные силы РФ и не имеет юридического статуса на ее территории.

Задержание вагнеровцев под Минском / Фото Sputnik.by

Губаревич подчеркнул, что задержание группы боевиков – это уже не новое для его страны. Стоит вспомнить массовые протесты в 2017 году против "декрета о дармоедах". Тогда КГБ сообщил о задержании боевиков, которые с взрывчаткой и боеприпасами прорвались на территорию Беларуси со стороны Украины.

Он рассказал, что впоследствии они растворились в информационном пространстве, никаких следственных действий не происходило. Поэтому не исключено, что после выборов так произойдет и на этот раз – с задержанием вагнеровцев.

Возможно, это реальные люди, которые имели реальные задачи. Российская сторона говорит, что они были в Беларуси транзитом. Есть определенные свидетельства об их спокойном поведении. Это может говорить о том, что они думали, что чувствуют себя как дома,

– добавил белорус.

Кроме этого, он убежден, что Лукашенко использует задержание этой группы в политических целях внутри Беларуси. К тому же, власти пытаются связать задержание этой группы с тем же Тихановским, который был задержан несколько месяцев назад.

"Не знаю, как у них это получится. Но они не думают о доказательной базе. Самое главное для них – нагнетать атмосферу страха, сбить напряжение, которое возникло из-за протестов, и пережить дату выборов", – подытожил Губаревич.

О выборах в Беларуси

Одним из неформальных лидеров протестного движения в Беларуси стал блогер Сергей Тихановский. 30 мая он был задержан, против него возбудили уголовное дело по обвинению в насилии в отношении сотрудников милиции. Он до сих пор находится под арестом.

По словам Губаревича, он не ожидал, что Тихановского так долго будут содержать под стражей. Ведь во время предыдущих избирательных кампаний Лукашенко расправлялся с оппонентами уже после выборов.

"Достаточно вспомнить 2010 год, тогда было примерно 9 независимых кандидатов. Большинство из них в ночь после выборов оказались в тюрьме КГБ, происходили массовые аресты", – подчеркнул лидер белорусского движения "За свободу".

Ситуация кардинально поменялась в сравнении с прошлыми избирательными кампаниями, когда Лукашенко еще мог рассчитывать на поддержку своего основного электората. Сейчас люди поняли, что он – не на своем месте,

– заверил Губаревич.

И объяснил, что на это, в частности, очень повлияла ситуация с коронавирусом COVID-19, отношение Лукашенко к пандемии, его шутки и нежелание видеть реальность.

Что известно о коронавирусе в Беларуси? Ранее Лукашенко открыто говорил, что коронавируса не существует, называл его "психозом" и предлагал нестандартные методы лечения: например, водкой и сауной, а также спортом и сметанным маслом. По состоянию на 31 июля в стране обнаружили 67 808 случаев инфицирования. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 559 человек. Зато 62 444 пациентам удалось выздороветь.

Полное интервью с Юрасем Губаревичем: смотрите видео