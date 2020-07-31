Чим менше часу залишається до виборів президента Білорусі, тим напруженішою стає ситуація в країні. Зокрема, починають "витягувати" тих, кого заочно арештував суд, та кидати за ґрати.

Про це в прямому ефірі 24 каналу висловив лідер білоруського руху "За свободу" Юрась Губаревич. Зараз він перебуває фактично в ізоляції. Адже має невідбутих 15 діб адміністративного арешту

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Зазначимо, що 19 червня виніс рішення про адміністративний арешт Губаревич на 15 діб за участь в мітингу, який не пов'язаний з виборчою кампанією. Він не визнав своєї провини та не залишився на винесення рішення суду в знак протесту.

Затримання вагнерівців під Мінськом

29 липня в Білорусі затримали понад 30 іноземних громадян. Вони виявилися бойовиками "Вагнера" – це неофіційна військова організація, яка начебто не входить в регулярні збройні сили РФ і не має юридичного статусу на її території.



Затримання вагнерівців під Мінськом / Фото Sputnik.by

Губаревич наголосив, що затримання групи бойовиків – це вже не нове для його країни. Варто згадати масові протести в 2017 році проти "декрету щодо дармоїдів". Тоді КДБ повідомило про затримання бойовиків, які з вибухівкою та боєприпасами прорвалися на територію Білорусі з боку України.

Він розповів, що згодом вони розчинилися в інформаційному просторі, ніяких слідчих дій не відбувалося. Тож не виключено, що після виборів так станеться й цього разу – із затриманням вагнерівців.

Можливо, це реальні люди, які мали реальні завдання. Російська сторона каже, що вони були в Білорусі транзитом. Є певні свідчення про їх спокійну поведінку. Це може говорити про те, що вони думали, що відчувають себе як вдома,

– додав білорус.

Крім цього, він переконаний, що Лукашенко використає затримання цієї групи в політичних цілях всередині Білорусі. До того ж, влада намагається пов'язати затримання цієї групи з тим же ж Тихановським, який був затриманий кілька місяців тому.

"Не знаю, як у них це вийде. Але вони не думають про доказову базу. Найголовніше для них – нагнітати атмосферу страху, збити напруження, яке виникло через протести, та пережити дату виборів", – підсумував Губаревич.

Про вибори в Білорусі

Одним з неформальних лідерів протестного руху в Білорусі став блогер Сергій Тихановський. 30 травня він був затриманий, проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням в насильстві щодо співробітників міліції. Він досі перебуває під арештом.

За словами Губаревича, він не очікував, що Тихановського так довго утримуватимуть під вартою. Адже під час попередніх виборчих кампаній Лукашенко розправлявся з опонентами вже після виборів.

"Достатньо згадати 2010 рік, тоді було приблизно 9 незалежних кандидатів. Більшість з них у ніч після виборів опинилися в тюрмі КДБ, відбувалися масові арешти", – наголосив лідер білоруського руху "За свободу".

Ситуація кардинально помінялася у порівнянні з минулими виборчими кампаніями, коли Лукашенко ще міг розраховувати на підтримку свого основного електорату. Зараз люди зрозуміли, що він – не на своєму місці,

– запевнив Губаревич.

Й пояснив, що на це, зокрема, дуже вплинула ситуацію з коронавірусом COVID-19, ставлення Лукашенка до пандемії, його жарти та небажання бачити реальність.

Що відомо про коронавірус в Білорусі? Раніше Лукашенко відкрито говорив, що коронавірусу не існує, називав його "психозом" і пропонував нестандартні методи лікування: наприклад, горілкою та сауною, а також спортом і сметанним маслом.



Станом на 31 липня в країні виявили 67 808 випадків інфікування. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 559 людей. Натомість 62 444 пацієнтам вдалося одужати.



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