Після падіння режиму Лукашенка Путін може анексувати частину Білорусі, – Сенцов
Відомий український режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов заявив про підтримку опозиційних протестів в Білорусі. Однак він побоюється, що білоруси так і не зможуть відійти із зони російського впливу.
Сенцов написав у фейсбуці, що початок протестів у Білорусі на підтримку Тихановської може означати кінець епохи Лукашенка. Останній буде змушений піти на численні фальсифікації виборів задля збереження своєї влади.
Цікаво Тихановська зібрала десятки тисяч людей на мітингу у Мінську після затримання вагнерівців
Питання в тому, чи захоче білоруський народ приєднатися до українського в боротьбі проти агресивного впливу Росії, чи натомість буде знову намагатися "дружити", але на нових умовах,
– зазначив Сенцов.
Водночас колишній в'язень Кремля звернув увагу на неоднозначний коментар Тихановської щодо приналежності Криму. Він може означати, що навіть опозиція в Білорусі не хоче псувати свої відносини із Росією. Однак, після того, як Лукашенко втратить владу, існує велика ймовірність анексії білоруських територій Російською Федерацією, як це вже було в Україні, вважає Сенцов. Першим тривожним сигналом може стати приїзд до Білорусі "вагнерівців".
"Країні та її народу, які залежать від Росії сильніше за нас, треба пройти дуже тяжкий шлях до справжньої незалежності і свободи. Але я дуже радий, що перший крок до цього вони вже роблять", – підсумував Олег Сенцов.
Що відомо про президентські вибори та протести в Білорусі
- Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Світлана Тихановська стала головною конкуренткою чинного лідера країни Олександра Лукашенка. Її зареєстрували на вибори.
- Основні опозиційні кандидати об'єдналися та підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.
- Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарика не зареєстрували. Останній взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.
- Саме недопущення інших опозиційних кандидатів стали причиною масових протестів у Білорусі. Протести відбуваються не лише в Мінську, а й в інших великих містах.
- 14 липня в Мінську та інших білоруських містах на акціях простесту на підтримку кандидатів у президенти, яких не зареєструвала ЦВК, було затримано понад 300 протестувальників.
- 30 липня у Мінську відбувся мітинг на підтримку Світлани Тихановської. На зустріч із кандидаткою у президенти прийшло близько 30 тисяч людей. Цей мітинг називають наймасовішим за 10 років у Білорусі.