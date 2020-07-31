Відомий український режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов заявив про підтримку опозиційних протестів в Білорусі. Однак він побоюється, що білоруси так і не зможуть відійти із зони російського впливу.

Сенцов написав у фейсбуці, що початок протестів у Білорусі на підтримку Тихановської може означати кінець епохи Лукашенка. Останній буде змушений піти на численні фальсифікації виборів задля збереження своєї влади.

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Питання в тому, чи захоче білоруський народ приєднатися до українського в боротьбі проти агресивного впливу Росії, чи натомість буде знову намагатися "дружити", але на нових умовах,

– зазначив Сенцов.

Водночас колишній в'язень Кремля звернув увагу на неоднозначний коментар Тихановської щодо приналежності Криму. Він може означати, що навіть опозиція в Білорусі не хоче псувати свої відносини із Росією. Однак, після того, як Лукашенко втратить владу, існує велика ймовірність анексії білоруських територій Російською Федерацією, як це вже було в Україні, вважає Сенцов. Першим тривожним сигналом може стати приїзд до Білорусі "вагнерівців".

Зверніть увагу! Світлана Тихановська, яку вважають головною конкуренткою Лукашенка на президентських виборах в Білорусі, відповіла на питання, про те, чий Крим. За її словами, юридично Крим є українським, а фактично – російським.

"Країні та її народу, які залежать від Росії сильніше за нас, треба пройти дуже тяжкий шлях до справжньої незалежності і свободи. Але я дуже радий, що перший крок до цього вони вже роблять", – підсумував Олег Сенцов.

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