Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил о поддержке оппозиционных протестов в Беларуси. Однако он опасается, что беларусы так и не смогут отойти от зоны российского влияния.

Сенцов написал в Фейсбуке, что начало протестов в Беларуси в поддержку Тихановской может означать конец эпохи Лукашенко. Последний будет вынужден пойти на многочисленные фальсификации выборов ради сохранения своей власти.

Интересно Тихановская собрала десятки тысяч людей на митинге в Минске после задержания вагнеровцев

Вопрос в том, захочет ли беларусский народ присоединиться к украинскому в борьбе против агрессивного влияния России, зато будет снова пытаться "дружить", но на новых условиях,

– отметил Сенцов.

В то же время бывший узник Кремля обратил внимание на неоднозначный комментарий Тихановской относительно принадлежности Крыма. Он может означать, что даже оппозиция в Беларуси не хочет портить свои отношения с Россией. Однако, после того, как Лукашенко потеряет власть, существует большая вероятность аннексии беларусских территорий Российской Федерацией, как это уже было в Украине, считает Сенцов. Первым тревожным сигналом может стать приезд в Беларусь "вагнеровцев".

Обратите внимание! Светлана Тихановская, которую считают главной конкуренткой Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, ответила на вопрос, о том, чей Крым. По ее словам, юридически Крым является украинским, а фактически – российским.

"Стране и ее народу, которые зависят от России сильнее нас, надо пройти очень тяжелый путь к настоящей независимости и свободы. Но я очень рад, что первый шаг к этому они уже делают", – подытожил Олег Сенцов.

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