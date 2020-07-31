После падения режима Лукашенко Путин может аннексировать часть Беларуси, – Олег Сенцов
Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил о поддержке оппозиционных протестов в Беларуси. Однако он опасается, что беларусы так и не смогут отойти от зоны российского влияния.
Сенцов написал в Фейсбуке, что начало протестов в Беларуси в поддержку Тихановской может означать конец эпохи Лукашенко. Последний будет вынужден пойти на многочисленные фальсификации выборов ради сохранения своей власти.
Интересно Тихановская собрала десятки тысяч людей на митинге в Минске после задержания вагнеровцев
Вопрос в том, захочет ли беларусский народ присоединиться к украинскому в борьбе против агрессивного влияния России, зато будет снова пытаться "дружить", но на новых условиях,
– отметил Сенцов.
В то же время бывший узник Кремля обратил внимание на неоднозначный комментарий Тихановской относительно принадлежности Крыма. Он может означать, что даже оппозиция в Беларуси не хочет портить свои отношения с Россией. Однако, после того, как Лукашенко потеряет власть, существует большая вероятность аннексии беларусских территорий Российской Федерацией, как это уже было в Украине, считает Сенцов. Первым тревожным сигналом может стать приезд в Беларусь "вагнеровцев".
"Стране и ее народу, которые зависят от России сильнее нас, надо пройти очень тяжелый путь к настоящей независимости и свободы. Но я очень рад, что первый шаг к этому они уже делают", – подытожил Олег Сенцов.
Что известно о президентских выборах и протестах в Беларуси
- Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. Светлана Тихановская стала главной конкуренткой действующего лидера страны Александра Лукашенко. Ее зарегистрировали на выборы.
- Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, Регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь Лукашенко едва ли не впервые получит на выборах реальную конкурентку.
- Зато других кандидатов, в частности, Валерия Цепкало и Виктора Бабарыко не зарегистрировали. Последний вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.
- Именно недопущение других оппозиционных кандидатов стало причиной массовых протестов в Беларуси. Протесты проходят не только в Минске, но и в других крупных городах.
- 14 июля в Минске и других городах на акциях простеста в поддержку кандидатов в президенты, которых не зарегистрировала ЦИК, были задержаны более 300 протестующих.
- 30 июля в Минске состоялся митинг в поддержку Светланы Тихановской. На встречу с кандидатом в президенты пришло около 30 тысяч человек. Этот митинг называют самым массовым за 10 лет в Беларуси.