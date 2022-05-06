Берии это бы понравилось

На этом фоне "белорусский парламент" принимает все более и более "интересные" нормы.

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От смертной казни за "попытку организации (!) теракта" и до разрешения на применение военной техники против акций протеста.

Диктатор боится

Очевидно, банда Лукашенко планирует расстреливать недовольных в лесополосах и давить их танками.

Это просто очень сильный страх старого диктатора, понимающего приближение своего конца, поэтому стремится всех запугать, и попытаться удержаться на страхе.

Хотя ужас он излучает сам. Даже можно почувствовать смрад этого страха через монитор.