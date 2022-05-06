Берії це б сподобалося
На цьому тлі "білоруський парламент" ухвалює всі більш і більш "цікаві" норми.
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Від смертної кари за "спробу організації (!) теракту" і до дозволу на застосування військової техніки проти акцій протесту.
Диктатор боїться
Очевидно, банда Лукашенка планує розстрілювати невдоволених у лісосмугах та чавити їх танками.
Це просто дуже сильний страх старого диктатора, що розуміє наближення свого кінця, а тому прагне усіх залякати, і спробувати втриматися на страху.
Хоча страх він випромінює сам. Навіть можна відчути сморід цього страху через монітор.
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