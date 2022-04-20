Лукашенко может занять место Януковича, – Павел Казарин

Россия будет делать все, чтобы Украина оставалась для рядовых граждан врагом, пока там не изменится режим. В то же время позиция Беларуси – до сих пор непонятна.

Об этом в эфире 24 канала заявил блогер и журналист Павел Казарин.

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"Возможно, в Беларуси через несколько лет Александр Лукашенко будет свергнут и он займет в истории современной Беларуси примерно такую же роль, как в украинской истории получил Виктор Янукович", – предположил журналист.

По его словам, в таком случае Беларусь будет считать себя страной, оккупированной во время войны России против Украины.

Впрочем, как отметил Казарин, вероятен и другой сценарий. Если режим Лукашенко победит, Беларусь превратится во что-то вроде Саратовской области.

Мы не знаем, кого белорусы через 10 – 20 лет будут считать героями: воюющих на стороне Украины или Лукашенко и его сторонников, которые сейчас помогают России,

– подчеркнул блогер.

Он подчеркнул, что сейчас украинцы пишут не только историю своей страны. От этого зависит и Беларусь: будет ли она продолжать существовать в зависимости от России или превратится в национальное государство.