Об этом рассказал представитель белорусской оппозиции Франак Вячорка в эфире 24 канала.

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По словам эксперта, это точно очередные "чистки", они проходят примерно раз в год – два.

Франак Вячорка говорит, что сначала в Беларуси задержали группы бизнесменов, врачей и чиновников, им вменяли обвинения в коррупции, потом выпустили под залог. Недавно также задержали несколько банкиров.

По мнению оппозиционера, режим Лукашенко хочет получить какие-то "откупные", потому что с задержанных сдирают деньги.

С врачами есть еще один аспект. Это такая показуха от силовиков. Потому что последним нужно всегда показывать какие-то результаты – что они разоблачили коррупцию, разоблачили врагов народа. Поэтому думаю, что с врачами это собственно и было главной причиной,

– подчеркнул Вячорка.

Он подтвердил, что Лукашенко любит задерживать своих, забирать у них половину имущества, а затем выпускать. "Он позволяет им еще раз собрать имущество, а затем конфискует. Он (Лукашенко – 24) 28 лет этим занимается", – говорит оппозиционер.

Вячорка добавил, что с тем врачом, который якобы обследовал Лукашенко и был задержан, странная история, потому что никто не знает его имени. К тому же сам Лукашенко часто лжет и этому не всегда стоит верить.

К слову, Владимир Путин продолжает давить на Александра Лукашенко по поводу введения войск в Украину. Однако самопровозглашенный президент Беларуси гоняет свою армию по полигонам и ждет момента для предательства.

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