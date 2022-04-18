Про це розповів представник білоруської опозиції Франак Вячорка в ефірі 24 каналу.

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За словами експерта, це точно чергові "чистки", вони відбуваються приблизно раз на рік – два.

Франак Вячорка каже, що спочатку у Білорусі затримали групи бізнесменів, лікарів та чиновників, їм закидали звинувачення у корупції, потім випустили під заставу. Нещодавно також затримали декілька банкірів.

На думку опозиціонера, режим Лукашенка хоче отримати якісь “відкупні”, бо з затриманих здирають гроші.

З лікарями є ще один аспект. Це така показуха від силовиків. Бо останнім треба завжди показувати якісь результати – що вони викрили корупцію, викрили ворогів народу. Тому думаю, що з лікарями це власне і було головною причиною,

– наголосив Вячорка..

Він підтвердив, що Лукашенко любить затримувати своїх, забирати в них половину майна, а потім випускати. "Він дозволяє їм ще раз зібрати майно, а потім конфіскуває. Він (Лукашенко – 24) 28 років цим займається", – каже опозиціонер.

Вячорка додав, що з тим лікарем, який нібито обстежував Лукашенка і його затримали, дивна історія, бо ніхто не знає його імені. До того ж, сам Лукашенко часто бреше і цьому не завжди варто вірити.

До слова, Володимир Путін продовжує тиснути на Олександра Лукашенка щодо введення військ в Україну. Однак самопроголошений президент Білорусі ганяє свою армію полігонами і чекає моменту для зради.

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