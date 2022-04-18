Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Також з території Білорусі фіксують вивезення залізничним транспортом пошкодженої бронетехніки збройних сил РФ.

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ЗСУ знищують та руйнують техніку окупантів

Щодня українці захисники руйнують та знищують техніку ворога. Лише впродовж 17 квітня українські захисники відбили 12 атак окупантів та знищили десятки одиниць техніки. Зокрема в зоні ООС ворог втратив 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки, 2 вертольоти Міг-24 та безпілотник. Тож про пошкоджену техніку можна лише здогадуватись.

Залізничне сполучення Росія використовує і для переміщення своїх військ. Днями на залізничній станції Білорусі ("Гомель-Новобілицька") було зафіксовано переміщення підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Росії.

У Генштабі також розповіли й про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках. Відомо, що окупанти активних дій там не проводили.

Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях,

– йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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