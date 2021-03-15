Александр Лукашенко встретился 15 марта с членами комиссии, которая работает над новой конституцией. Самопровозглашенный президент подчеркнул, что деятельность комиссии должна быть гласной и открытой.

Лукашенко отметил, что доступность работы членов комиссии для инициатив людей – это вопрос доверия общества к ее результату.

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Лукашенко о подготовке новой конституции

Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер,

– подчеркнул самопровозглашенный президент.

Он напомнил, что многие предложения по изменению конституции уже поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, а также по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания.

"Поэтому главная задача конституционной комиссии – организовать широкое обсуждение предложенных корректировок основного закона", – добавил Лукашенко.

Действующая Конституция не исчерпала себя

В то же время политик подчеркнул, что действующая Конституция себя не исчерпала. "С ней мы сформировались как суверенное, правовое, независимое, социальное государство, и через более 25 лет этот документ абсолютно актуален", – уверен он.

При корректировке Конституции, убежден Лукашенко следует учитывать международный опыт, однако акцент надо делать на национальных интересах, а также политических и правовых традициях.

Обратите внимание! Александр Лукашенко 11 февраля анонсировал референдум по проекту новой конституции. Вероятно, он состоится в начале 2022 года.