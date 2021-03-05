Александр Лукашенко продолжает эпатировать своими заявлениями. На этот раз самопровозглашенный президент Беларуси рассказал о "своем дворце", судьбе постсоветских республик и "падении Украины".

Своими размышлениями Лукашенко поделился во время встречи с рабочими завода "Мотовело". Самопровозглашенный глава государства заверил, что за душой у него ничего нет, потому что все принадлежит Беларуси.

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У меня есть дворец – 7 на 8, – Лукашенко

У меня есть "дворец". По-моему, 7 на 8 домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежат государству,

– убеждал Лукашенко.

По мнению политика, его оппоненты имеют целью не что иное, как "излом страны", и планируют они это сделать, сместив президента. Именно поэтому в Беларуси постоянно "раскачивают народ".

Постсоветские республики по периметру якобы "развалились"

Украина упала. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они прекрасно понимают, извините за нескромность, держится в основном за счет того, что Лукашенко мешает,

– уверен самопровозглашенный президент.

Отметим, что сейчас против чиновников режима Лукашенко ввели санкции Евросоюз, Великобритания и США. Украинские ведомства тоже рассматривают возможность введения ограничений на близких к Лукашенко бизнесменов.

Тихановская считает, что санкций против Лукашенко – недостаточно

Однако лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас находится за границей, уверяет, что этого недостаточно. Мера, по мнению Тихановской, должна дать еще больше поддержки оппозиционным политикам, общественным деятелям и журналистам.

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