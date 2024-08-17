Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что Лукашенко уже понимает, что надеяться на Путина трудно.

Интересно Болезнь, поддержка войны и служение Путину: биография Лукашенко – последнего диктатора Европы

Лукашенко стал "голубем"

Яковенко отметил, что Лукашенко решил стать голубем мира. Однако в том голубятне уже тесно. Там и Орбан, и Си, и бразильский президент, и африканские лидеры, и оппозиционеры. Интересно, что Лукашенко всегда тонко чувствует ситуацию, и несмотря на недостаток ресурсов, тотальную зависимость от России, ему всегда удавалось балансировать.

В свое время это было балансирование между Евросоюзом и Россией. Сейчас между Китаем и Россией. Он быстро сориентировался. Сейчас он пытается отстраниться от России. Он не чувствует себя в едином союзном государстве. Он уже выступает в роли арбитра, отдельного от Путина и России,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Путину нужны переговоры

По его словам, Путин и сам ранее говорил о необходимости переговоров. Однако после провала России на Курщине, Путину сейчас не подобает говорить именно о переговорах. Однако вряд ли именно Путин дал указание Лукашенко заговорить об этом.

"Лукашенко – барометр. Он как флюгер. Понимает, что рядом с Путиным находиться более опасно. А Лукашенко очень надеется сейчас пережить режим Путина", – подчеркнул Яковенко.