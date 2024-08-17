Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що Лукашенко вже розуміє, що сподіватись на Путіна важко.

Цікаво Хвороба, підтримка війни і служіння Путіну: біографія Лукашенка – останнього диктатора Європи

Лукашенко став "голубом"

Яковенко зазначив, що Лукашенко вирішив стати голубом миру. Однак у тому голубнику вже тісно. Там і Орбан, і Сі, і бразильський президент, й африканські лідери, й опозиціонери. Цікаво, що Лукашенко завжди тонко відчуває ситуацію, і попри нестачу ресурсів, тотальну залежність від Росії, йому завжди вдавалось балансувати.

Свого часу це було балансування між Євросоюзом і Росією. Зараз між Китаєм і Росією. Він швидко зорієнтувався. Нині він намагається відсторонитись від Росії. Він не відчуває себе в єдиній союзній державі. Він уже виступає в ролі арбітра, окремого від Путіна та Росії,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Путіну потрібні перемовини

За його словами, Путін і сам раніше говорив про необхідність перемовин. Однак після провалу Росії на Курщині, Путін зараз не личить говорити саме про перемовини. Однак навряд саме Путін дав вказівку Лукашенко заговорити про це.

"Лукашенко – барометр. Він як флюгер. Розуміє, що поруч із Путіним перебувати більш небезпечно. А Лукашенко дуже сподівається зараз пережити режим Путіна", – наголосив Яковенко.