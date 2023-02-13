"Не отсидитесь": Лукашенко настаивает, чтобы страны ОДКБ встали на сторону России в войне

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страны ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) должны определиться с позицией войны России против Украины.

Об этом передают пропагандистские СМИ Белоруссии. Лукашенко заявил, что "конфликт Украины и России – это и их конфликт", об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Лукашенко планирует поездку в Иран: на что надеется белорусский диктатор

Что сказал Лукашенко

Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-нибудь отсидимся, ничего такого не будет,

– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко заявил, что странам ОДКБ очень скоро придется определиться с войной России против Украины.

"Придет время, он недалеко, буквально завтра, он будет требовать определяться, занимать определенную позицию", – добавил диктатор.

Отметим, что Организация договора о коллективной безопасности – это военно-политическая международная организация, своеобразный аналог НАТО. В него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Запад призывает своих граждан выезжать из Беларуси

В последние дни ряд государств Запада призвали собственных граждан немедленно покинуть территорию Беларуси из-за войны в Украине.

В МИД Франции отметили, что из-за вооруженное наступление, который Россия начала в Украине и закрытие белорусского воздушного пространства, все поездки в Беларусь официально не рекомендуются.

В этот список присоединилась и Канада. Правительство страны призывает не ездить туда "из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной".

Следует заметить, что аналогичное решение в отношении своих граждан в России приняли и США. В посольстве напомнили, что 21 сентября российское правительство приступило к мобилизации граждан в вооруженные силы.

Следовательно, отмечают, что Россия может отказаться признавать гражданство США в отношении лиц с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать граждан с двойным гражданством на военную службу.