Более того, этот инцидент является демонстрацией того, что Лукашенко практически разрывает отношения и возможности их урегулировать между Минском и Киевом. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Заметьте Лукашенко сильно получил "по ушам" от Кремля за самолет А-50, поэтому у него истерика, – Ступак

Лукашенко превращается в "карманного" диктатора Путина

Это новый шаг в сторону разрыва отношений с Киевом и попытка доказать свою лояльность Путину – еще один шаг в сторону превращения Лукашенко в "карманного" диктатора Путина,

– заметил российский оппозиционный журналист.

В то же время, последний барьер, который самопровозглашенный президент Беларуси никогда не преодолеет – введение белорусских войск на территорию Украины. Этот сценарий маловероятен, поскольку это означает фактически уничтожение силовых структур в Беларуси. А также превращение Лукашенко в человека, который будет полностью зависеть от Путина.

Яковенко об оскорблениях Лукашенко в сторону Зеленского: смотрите видео

"Этого не будет, но еще один шаг в сторону зависимости от Путина он предпринял, полностью разорвал возможность каких-либо отношений с Киевом", – сказал российский оппозиционный журналист.

Обратите внимание Лукашенко привиделось задержание "украинского террориста" из-за "хлопка" в Мачулищах

Что известно об истерике Лукашенко: коротко