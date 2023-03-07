Однако руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк простыми словами объяснил Александру Лукашенко, в чем ошибка его заявлений. Сделал это посредством истолкования дефиниций.
Достойно внимания Кто причастен к взрывам в Мачулищах и какие "спектакли" может сделать Россия: интервью с Подоляком
Не теракт, а антитеррористический акт
Так, белорусскому диктатору Лукашенко следовало бы сначала разобраться в терминах, прежде чем делать громкие заявления. А если он их понимает – то не манипулировать так примитивно мнением народа.
Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии – когда с белорусской границы заходят ДРГ,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
В то же время руководитель ОП подчеркнул, что зато удар по самолету-корректировщику А-50 был антитеррористическим актом, "совершенным, кстати, местными партизанами".
Что нафантазировал Лукашенко
Кроме придуманного украинского террориста и его пособиниками, якобы задержанных в Беларуси, диктатор также обвинил в диверсии СБУ и руководство американского ЦРУ. Интересно, что так называемый террорист в воображении Лукашенко на самом деле россиянин, имеющий два паспорта – украинский и российский.
Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Айтишник или хорошо разбирается в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов,
– не останавливался в фантазиях Лукашенко.
Более того, этот "террорист" был специально подготовлен "не за один месяц" и использовал "высшие технологии", а именно маленький беспилотник.
Что произошло в Мачулищах: коротко
- Взрывы в Беларуси 26 февраля прогремели в районе военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах.
- Ответственность на себя взяли белорусские партизаны. Они сообщили, что атаковали российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, который наводит истребители по территории Украины, с помощью дрона.
- Также они показали полное видео с беспилотников, вызвавших взрывы в Мачулищах.
- Интересно, что в результате на востоке Минска наблюдается "сильная электромагнитная интерференция сигналов GPS/GLONASS". То есть, в районе столицы Беларуси начались препятствия в работе навигационных систем.