Однако руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк простыми словами объяснил Александру Лукашенко, в чем ошибка его заявлений. Сделал это посредством истолкования дефиниций.

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Не теракт, а антитеррористический акт

Так, белорусскому диктатору Лукашенко следовало бы сначала разобраться в терминах, прежде чем делать громкие заявления. А если он их понимает – то не манипулировать так примитивно мнением народа.

Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии – когда с белорусской границы заходят ДРГ,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

В то же время руководитель ОП подчеркнул, что зато удар по самолету-корректировщику А-50 был антитеррористическим актом, "совершенным, кстати, местными партизанами".

Что нафантазировал Лукашенко

Кроме придуманного украинского террориста и его пособиниками, якобы задержанных в Беларуси, диктатор также обвинил в диверсии СБУ и руководство американского ЦРУ. Интересно, что так называемый террорист в воображении Лукашенко на самом деле россиянин, имеющий два паспорта – украинский и российский.

Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Айтишник или хорошо разбирается в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов,

– не останавливался в фантазиях Лукашенко.

Более того, этот "террорист" был специально подготовлен "не за один месяц" и использовал "высшие технологии", а именно маленький беспилотник.

Что произошло в Мачулищах: коротко