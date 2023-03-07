Однак керівник Офісу Президента Михайло Подоляк простими словами пояснив Олександру Лукашенку, в чому хиба його заяв. Зробив це за допомогою тлумачення дефініцій.
Варте уваги Хто причетний до вибухів у Мачулищах і які "спектаклі" може зробити Росія: інтервʼю з Подоляком
Не теракт, а антитерористичний акт
Так, білоруському диктатору Лукашенку варто було б спершу розібратися в термінах, перш ніж робити гучні заяви. А якщо він їх таки розуміє – то не маніпулювати так примітивно думкою народу.
Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ,
– підкреслив Михайло Подоляк.
Натомість керівник ОП наголосив, що удар по літаку-корегувальнику А-50 був натомість антитерористичним актом, "здійснений, до речі, місцевими партизанами".
Що нафантазував Лукашенко
Окрім придуманого українського терориста та його посібників, буцімто затриманих у Білорусі, диктатор також звинуватив у диверсії СБУ та керівництво американського ЦРУ. Цікаво, що так званий терорист в уяві Лукашенка є насправді росіянином, який має два паспорти – український та російський.
Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014 році. Айтівець або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів,
– не спинявся у фантазіях Лукашенко.
Ба більше, цей "терорист" був спеціально підготовленим "не за один місяць" та використовував "найвищі технології", а саме маленький безпілотник.
Що трапилося у Мачулищах: коротко
- Вибухи у Білорусі 26 лютого прогриміли в районі військового аеродрому 50-ї змішаної бази Військово-повітряних сил Білорусі в Мачулищах.
- Відповідальність на себе взяли білоруські партизани. Вони повідомили, що атакували російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, який наводить винищувачі по території України, за допомогою дрона.
- Також вони показали повне відео з безпілотників, які спричинили вибухи в Мачулищах.
- Цікаво, що внаслідок цього на сході Мінська спостерігається "сильна електромагнітна інтерференція сигналів GPS/GLONASS". Тобто у районі столиці Білорусі почалися перешкоди у роботі навігаційних систем.