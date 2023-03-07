Однак керівник Офісу Президента Михайло Подоляк простими словами пояснив Олександру Лукашенку, в чому хиба його заяв. Зробив це за допомогою тлумачення дефініцій.

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Не теракт, а антитерористичний акт

Так, білоруському диктатору Лукашенку варто було б спершу розібратися в термінах, перш ніж робити гучні заяви. А якщо він їх таки розуміє – то не маніпулювати так примітивно думкою народу.

Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Натомість керівник ОП наголосив, що удар по літаку-корегувальнику А-50 був натомість антитерористичним актом, "здійснений, до речі, місцевими партизанами".

Що нафантазував Лукашенко

Окрім придуманого українського терориста та його посібників, буцімто затриманих у Білорусі, диктатор також звинуватив у диверсії СБУ та керівництво американського ЦРУ. Цікаво, що так званий терорист в уяві Лукашенка є насправді росіянином, який має два паспорти – український та російський.

Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014 році. Айтівець або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів,

– не спинявся у фантазіях Лукашенко.

Ба більше, цей "терорист" був спеціально підготовленим "не за один місяць" та використовував "найвищі технології", а саме маленький безпілотник.

Що трапилося у Мачулищах: коротко