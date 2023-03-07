Так, Лукашенко заспівав про затримання в Білорусі терориста українських спецслужб та його посібників, які буцімто причетні до спроби диверсії стосовно літака А-50 на аеродромі Мачулищі. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми Після інциденту в Мачулищах під Мінськом знову почалися GPS-перешкоди, – "Гаюн"
Лукашенко звинуватив у диверсії в Мачулищах СБУ та керівництво американського ЦРУ
Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Білорусі,
– заскиглив президент Білорусі.
Йому примарилось, що був спеціально підготовлений терорист, який є росіянином і має два паспорти – український та російський.
"Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014 році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів", – забрехався Лукашенко.
За словами вусатого диктатора, під час підготовки "теракту" нібито використовувалися "найвищі технології".
Це було справді щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології. Він (терорист – 24 Канал) був навчений усьому цьому не за один місяць. Після підготовки його маршрутували на нашу територію,
– додав Лукашенко.
Лукашенку примарився "маленький безпілотник"
Також президент Білорусі заявив, що не хоче "детально говорити, як передавалися знаряддя злочину" – тобто "безпілотники".
"Обрали маленький безпілотник. Тому що, якби вони використовували великий, то системи нашого стеження, звичайно, його відстежили б", – вважає Лукашенко.
Він думає, що користуватися цими "безпілотниками" навчили людину в Україні. Однак Лукашенко не вдався до подробиць та заявив, що "розповість про це потім". Напевно, ще не додумав кінцівку до своєї брехні.
Що ж, схоже, що у вусатого друга Путіна "підгорає" через цю ситуацію у Мачулищах. На нього продовжує впливати російський диктатор і тому не факт, що видумки про "українського терориста" – це саме вигадки Лукашенка.
"Бавовна" у Мачулищах: що відомо
- 26 лютого в районі військового аеродрому 50-ї змішаної бази Військово-повітряних сил Білорусі в Мачулищах пролунали кілька вибухів.
- Білоруські партизани повідомили, що вони атакували за допомогою дрона російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛС) А-50, який наводить винищувачі по території України.
- Згодом білоруські партизани показали повне відео з безпілотників, які пробрались до російського літака А-50 в Мачулищах.
- Внаслідок цього на сході Мінська зараз спостерігається "сильна електромагнітна інтерференція сигналів GPS/GLONASS". Тобто у районі столиці Білорусі почалися перешкоди у роботі навігаційних систем.