Так, Лукашенко заспівав про затримання в Білорусі терориста українських спецслужб та його посібників, які буцімто причетні до спроби диверсії стосовно літака А-50 на аеродромі Мачулищі. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Лукашенко звинуватив у диверсії в Мачулищах СБУ та керівництво американського ЦРУ

Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Білорусі,

– заскиглив президент Білорусі.

Йому примарилось, що був спеціально підготовлений терорист, який є росіянином і має два паспорти – український та російський.

"Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014 році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів", – забрехався Лукашенко.

За словами вусатого диктатора, під час підготовки "теракту" нібито використовувалися "найвищі технології".

Це було справді щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології. Він (терорист – 24 Канал) був навчений усьому цьому не за один місяць. Після підготовки його маршрутували на нашу територію,

– додав Лукашенко.

Лукашенку примарився "маленький безпілотник"

Також президент Білорусі заявив, що не хоче "детально говорити, як передавалися знаряддя злочину" – тобто "безпілотники".

"Обрали маленький безпілотник. Тому що, якби вони використовували великий, то системи нашого стеження, звичайно, його відстежили б", – вважає Лукашенко.

Він думає, що користуватися цими "безпілотниками" навчили людину в Україні. Однак Лукашенко не вдався до подробиць та заявив, що "розповість про це потім". Напевно, ще не додумав кінцівку до своєї брехні.

Що ж, схоже, що у вусатого друга Путіна "підгорає" через цю ситуацію у Мачулищах. На нього продовжує впливати російський диктатор і тому не факт, що видумки про "українського терориста" – це саме вигадки Лукашенка.

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