Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу о возможных провокациях России, чего ждать в Приднестровье, как партнеры видят суверенность Украины и цели визита Александра Лукашенко в Китай.

К теме "ДРГ" в России и встреча Блинкена с Лавровым: интервью с Михаилом Подоляком

"ДРГ" в Брянске

По поводу ситуации "ДРГ" в Брянске. Понятно, что две версии, но когда станет понятно, какая из этих версий основная? Я в том смысле, должны быть какие-либо заявления дополнительные, или мы должны увидеть, к чему это приведет. Мы помним 23 февраля, кажется, было сообщение от ОК "Север" о том, что какие-то колонны с техникой двигаются по другую сторону Черниговской области в пикселе, демонстрируя, что они ВСУ, но без опознавательных знаков. Мы тогда еще ждали какого-нибудь развития событий, что будет попытка скомпрометировать наши ВСУ.

Да, попытки будут, безусловно. Они будут пытаться мобилизовать свои сообщества, потому что они уже там, мягко говоря, раздражены. Поэтому такие попытки будут, но мы сможем понять: делает ли это сценарно сама Россия. Это будет карикатурно, потому что это не такая война, какой была первая или вторая чеченская. Или даже война, которая была в Сирии. Потому что она вся в прямом эфире. Все аргументы высказаны, интенсивность очень большая и все понимают, что такое Россия.

То есть, ты не можешь год вести войну в одном стиле, а после сказать: это на нас напали. Это уже никто не будет "есть" и с точки зрения качества, и вообще пропагандистской логики, и так далее. Но между тем мы увидим развитие, когда будут еще такие эксцессы.

Развитие, то есть, что это было конкретно: будь то "русские против русских", "хорошие русские против плохих русских", или это "плохие русские против плохих русских ради спектакля". Вот некоторое время, еще немного пройдет и мы будем с вами понимать. Если будут еще такие попытки, это будет означать, что они хотят поколебать свое общество, испугать его существенно. Ведь пропаганда уже не так действует, как им хотелось.

Мобилизация идет "ни шатко, ни валко" – это понятно. Все больше такого внутреннего ожидания: когда прорвет. И они это тоже ощущают. Потому что чем дальше от трехдневной войны, которую они "очень успешно ведут" и чем ближе к финалу, который они совсем не такой планировали, то этот внутренний нарыв, когда нужно будет высказать все претензии: "Нам же обещали Берлин". Не только Киев, а Берлин!

Вы ведь нам говорили, что наших "Искандеров" все боятся. Вы ведь нам говорили, что у нас такая армия, десант. Они там фильмы снимали, помните, как они в "балканских войнах принимали участие, аэропорт защищали" и так далее. То есть они накручивали и показывали: "у нас такие десантники просто, у нас такой спецназ – равных нет".

Вот все – люди задают вопрос: какой спецназ? Вы берете какого-нибудь "ваньку", который, извините, бухал 3 месяца, вы его переодели и без "броника" отправили на передний край. Понимаем, как вы сражаетесь: вы туда выбрасываете всех этих "ванек", которых нашли и мобилизовали и так далее.

Они могут еще такие "спектакли" устроить. Я скажу, что они могут поубивать, взорвать где-то детский сад – как сценарий, возможен. Взорвать еще где-то – так, как с чеченцами воевали. У них там постоянно какие-то теракты были: то Тушино, то метро, фестиваль "Крылья" на Чайке. Это же Россия, она абсолютно предсказуема. Технологии такого субъекта, как Путин, очевидны – устрашение и теракт против внутреннего сообщества, для того, чтобы увеличить страх этого сообщества, дать оружие и сказать: идите меня защищать, потому что у меня новый дворец, дворец на Валдае.

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Что происходит в Молдове

Я только хотела вспомнить о Ваньке, который бухал и спал под забором, хотела добавить: спаивали Ваньку чем? Водкой "Путинка", на которой отмывались деньги через оффшоры, чтобы построить Путину железную дорогу, бронированный Валдай и купить Кабаевой самую большую квартиру в России, чтобы от Юдашкина было все. А российский танк в Берлине все же был, стоял там, но был определенный нюанс того всего.

Мы в последнее время говорили и спрашивали о том, будет ли наступление из Беларуси или не будет, а здесь у нас все активизировалось в районе Молдовы. Во-первых, в Молдову сейчас не летают самолеты, ограничены полеты, и мы помним, как все начиналось перед 24. Поэтому вопросы здесь возникают. Во-вторых, террорист Гиркин рассказывает о том, если вдруг Украина пойдет освобождать Молдову, то там полторы тысячи военнослужащих, значит, будет обменный фонд. Если освободят Приднестровье, то Молдова и Грузия поднимут головы, а значит больше никто в мире не будет считаться с Россией – как будто сейчас кто-то считается с Россией. Тем не менее, упомянули о "грязной бомбе", которую Украина не будет использовать у себя, а будет использовать в Молдове.

Давайте будем фиксировать все, что есть. Нет никакой "грязной бомбы".

Уже помыли, я говорила.

Первое – это нонсенс абсолютный и уже никто в мире не обращает внимания. Пусть говорят.

– это нонсенс абсолютный и уже никто в мире не обращает внимания. Пусть говорят. Второе , Гиркин нес ложь и обращать внимание на его фиктивную аналитику я не советую.

, Гиркин нес ложь и обращать внимание на его фиктивную аналитику я не советую. Третья составляющая – Россия намеренно обострила ситуацию в Молдове и продолжает это делать. Подтащила туда за определенную копейку на уличные манифестации определенные партии, к ним присоединились граждане России, найденные где-то в Европе. Туда отправили несколько десятков человек, имеющих военную школу за спиной. Спецсубъекты, скажем так.

Активизировали возможность функционировать "кошелькам" через "россотрудничество" – опять же центральный офис которого находится в Кишиневе. Они хотят расшатать ситуацию с точки зрения штурма правительственных кварталов в Кишиневе и зайти в эти кварталы, создать там удивительную историю под названием "переворот". Такой псевдопереворот. Вместе с тем, зафиксировать возможность выйти из Приднестровья и вооруженными рядами зайти в Молдову этим сепаратистам, которые находятся в Приднестровье. Понятный, простой сценарий. Он не будет реализован однозначно.

Мне кажется, правительство госпожи Санду жестче на это реагирует. Достаточно четко ведут себя, не так, как мы. С пониманием другого типа, но достаточно жестко ведут себя на уличных акциях.

Россия пошла ва-банк, думала, что может перехватить инициативу, свергнуть правительство Санду, взять под контроль Молдову, после этого создавать там постоянный хаос, приковать внимание Европы, чтобы она разделила внимание между Украиной и Молдовой, начать какие-то боевые действия или теракты. Приднестровье. Но все это невозможно.

Все, что там сейчас анклавное, оно исчезнет в момент исчезновения российского вторжения на территорию Украины. Не будет в Молдове всего этого сепаратизма и так далее. Молодова примет определенные решения, и я вижу, что эта эскалация, она ускоряет принятие правильных решений правительством Санду.

Суверенность Украины

Вспомнила о партнерах, которые нас поддерживают и помогают, или не помогают. Кажется, Роман Костенко рассказывал, что в кулуарах Мюнхенской конференции говорили о разном, потому что люди разные. Некоторые сходятся в том, что Украина должна быть суверенной в границах 1991 года, а кто-то говорит, что неважно в каких границах.

Я понимаю, что не им решать нашу судьбу, она в наших руках и нам бороться за свободу и независимость. Впрочем, неужели через год полномасштабного вторжения остаются те, кто думает: "Какая разница, только чтобы скорей закончилось".

Роман Костенко абсолютно прав, эта дискуссия идет на другом уровне. Он прекрасно понимает ее подтексты, и в общем-то прекрасно понимает природу войны, поэтому надо его слушать. Если шире, то, к сожалению, все не бывает идеально. Не бывает, чтобы все понимали природу войны и последствия неправильного финала или какой тип войны ведет Россия и что делает здесь.

Это невозможно, многим людям это вообще не интересно. Я имею в виду не тех, кто находится в Украине или где-то рядом и понимает, что такое Россия. К примеру, для наших литовских, эстонских или латвийских друзей совершенно понятно, что делает Россия и они полностью будут с нами. Я исключаю российскую диаспору еще в Латвии или Эстонии. Было бы желательно, чтобы люди, которые ненавидят эти страны и говорят, что это нацисты, но могут там жить – не жили там.

Было бы желательно, чтобы в Европе вообще не жили те, кто считает ее нацистской. А это многие россияне, которые получили там вид на постоянное или временное проживание, но считают европейцев нацистами, которых нужно бить, и желают, чтобы туда пришла Россия. Это проблема Европы.

Многие люди живут какими-то другими мечтами и пониманием жизни. Мы не можем требовать от них, чтобы они понимали природу войны, как мы. Мы должны им объяснять. Это сложно, потому что люди живут своей жизнью, а не нашей.

Вторая составляющая в том, что Россия тратит много ресурсов, чтобы доказать, что во всем виновата Украина, и это она убивала людей. До 2014 года никто не убивал людей на Донбассе и в Крыму. Там вообще не понимали, что такое ПРО и ПВО. Люди вкладывались в себя, бизнес, города, но пришла Россия.

Кстати, интересный феномен, чтобы было понятно, почему с россиянами нужно немного иначе обращаться. Им не нужно ничего объяснять, а выиграть войну, посадить в кинотеатрах и включить жесткую контрпропаганду, чтобы они смотрели по 12 часов.

Нет смысла объяснять. Люди серьезно приходят и говорят, мол, вы бомбили Донбасс 8 лет. А когда ты спрашиваешь, а почему вы там вообще были? До 2014 года там не было войны, и никто никого не бомбил. Там люди очень благополучно жили. Да, было много каких-то идеологических нюансов, но это были технологические идеологические нюансы для того, чтобы выигрывать или проигрывать выборы.

Это была электоральная примитивная технология раскола общества. Мол, нас русскоязычных оскорбляют, поэтому давайте голосовать за русскоязычных. А с другой – там русскоязычные, давайте объединимся.

Это же создавало раскол, но я считаю, что толика была правдивой. Потому что нам нужно было жестче объяснять, что Украина – это государство, имеющее свои языковые, политические и информационные правила. Мы этого не делали, потому что почти 30 лет заигрывали с Россией. Давали людям возможность зарабатывать на бизнесе вместе с Россией и российским сырьем, позволяли вести здесь информационный бизнес. Например, доля ОРТ была в некоторых каналах.

Мы должны это все помнить. Да, это были ошибки, но не такие, которые должны привести к полномасштабной войне. Ведь к войне привела искренняя ненависть России к Украине. Она вообще считает, что такого государства быть не может. Потому эта война была запрограммирована.

Вопрос в том, что и в 2014 и в 2022 годах Россия напала немотивированно. Никто никого не обстреливал, особенно мифический народ Донбасса. Но это нужно постоянно объяснять нашим партнерам и обществам других стран. Потому что приоритеты разные. Это у нас война, а у них приоритет – пойти в соседнее кафе.

Параллельно он может услышать нашу точку зрения, которую мы эффективно рассказываем. А с другой стороны будет Россия, которая будет делать это примитивно, но масштабно, будет тратить много ресурсов. Кроме того, Россия долгое время финансировала крупные сети пророссийского лобби.

Россия финансировала многих людей, являющихся ньюзмейкерами для местных информационных площадок. Они выходили и рассказывали, что "не все так однозначно по поводу мотивов России, вероятно, ее спровоцировали и вообще надо было учесть ее потребности в безопасности".

У меня вопрос, какого черта мы должны учитывать потребности в безопасности России, а не Украины? После этой войны во время переговорного процесса мы будем ставить вопрос иначе: "У вас есть дальнобойная ракета? Мы считаем, что это опасно для нас. Вам нужно ее уничтожить". Почему мы должны учитывать потребности России и этим оправдывать вторжение на нашу территорию и массовые убийства гражданского населения? Это нонсенс, но это нужно объяснять.

Украина и НАТО

Я вспомнила о партнерах и точках, потому что The Wall Street Journal на днях писало , что якобы НАТО, в частности, Британия, Германия и Франция, предлагает Украине сближение, чтобы поощрить мирные переговоры с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит НАТО, который состоится уже летом. Этот договор не гарантирует нам вступление в НАТО, но предоставляет более широкий доступ к западному вооружению, но мы должны согласиться на переговоры с Россией.

Я задаю логичный вопрос: "А зачем нам оружие, если война якобы закончится?" Мы не заберем наши территории, но у нас будет оружие, и что нам это дает? Здесь нужно иначе задавать вопросы и это как-то изменит к нам отношение в России. То есть, она перестанет нас провоцировать, ответит за массовые преступления.

А мы придем к могилам погибших в войне и скажем: "Извините, мы даже не член НАТО, а какой-то гарантированный партнер и вы умерли за вот это. Мы не будем забирать долги с России для ваших семей, не будем сажать их на скамью подсудимых", потому что это же политика".

Мы сегодня говорим, что нужно платить цену за право Украины существовать и быть свободной. А тут мы год сражались и так хитро договорились, что будем ассоциированным партнером и нам дадут оружие.

У меня тогда другое предложение, а почему нельзя довести все до правильного, логического и исторически мотивированного финала? Россия нарушила международное право и напала. Нам нужно вернуть его, чтобы другие страны не думали, что можно куда-нибудь прийти и убивать гражданское население. Надо же это как-нибудь решить. Это первое.

Второе, можем ли мы посадить россиян на скамью подсудимых за все войны, которые они вели за последние 30 лет? Мы сегодня уже применяем оружие, так давайте сегодня все это оружие используем? Просто используем, потому что зачем оно нужно, если не использовать его для защиты своей семьи. То есть, потом мы должны стать все вместе с НАТО и сказать, что мы крутые герои. У нас есть супероружие, но единственное – мы отдали России свою территорию. Мы должны сказать вместе с НАТО: мы крутые герои, у нас все есть, у нас супероружие, но единственное мы отдали России территорию. Потому что теперь у нас этого оружия будет много.

Нельзя говорить о себе "я – герой" – я имею в виду не только Украину, а страны НАТО вместе с нами – потому что когда вы публично выходите и всем говорите: демократии не проиграют. Нельзя позволить авторитарному агрессору безнаказанно массово убивать гражданских. Нельзя в XXI веке, нарушая международное право, атаковать крылатыми или баллистическими ракетами гражданские города-миллионники. А потом говорить: мы договорились, что они будут ассоциированным членом НАТО с территорией, оккупированной Россией.

Это убивает все с точки зрения ценностей. Это убивает, что такое демократия, свобода. Тогда это фикция. Тогда действительно, кто сильнее, тот прав. У кого больше оружия на конкретный момент – не завтра, а сегодня, тот выиграет. Кому не жалко свое население (я о России), тот и выиграет. А в России много населения. И тогда он может понимать ключевое: реваншизм. В России будет доминировать реваншизм.

Я вам расскажу, что будет происходить. Это только кажется, что территория будет безопасной. А на самом деле Россия немного адаптируется к новым условиям и у нас с вами будут постоянные теракты в разных городах, будут странные политические убийства в разных городах. Будут реваншистские настроения с одной стороны, а пророссийские настроения – с другой, потому что появятся люди, которые скажут: вы не правы. Не сразу, а через некоторое время.

Будут говорить: Россия – это большая страна. Она может давать деньги. А Россия будет сюда инвестировать в коррупцию и криминализацию социальных отношений.

Я просто хочу понять логику тех, кто предлагает. Почему они хотят жить в нестабильном мире? Почему они хотят жить в мире, где страна, массово попробовавшая кровь другого народа, не проиграла? Я не могу понять мотивы – им не страшно спать? Потому что Россия будет помнить всех, кто активно предсказывал победу Украине, в том числе в других государствах. И Россия может финансировать криминальные сообщества, которые будут совершать в этих странах странные преступления.

Вы это понимаете, я это понимаю, украинцы понимают. Вопрос в том, могло ли быть такое предложение Украине.

Нет. Такого типа предложения точно не может быть, потому что нужно понимать психотип Президента Украины.

Господин Зеленский достаточно прямолинеен для того, чтобы четко сказать, какие цели у России в этой войне, какие цели у Украины и почему мы где-то посередине не договоримся. Это ведь будет означать абсолютный крах украинской государственности. Он гораздо глубже это понимает.

И наши партнеры этот психотип оценивают верно. Они понимают, что сегодня господин Зеленский является субъектом глобальной политики и формирует повестку дня, что бы не говорили на внутреннем рынке некоторые странные люди, но между тем сегодня Украина настолько субъектна, что никто не предложит, как это было до войны: Украина и так согласится с любым предложением России, нужно только поднажать. Нет.

Сегодня идет диалог на равных, потому что понимают цену, которую мы платим. Кроме того, наши партнеры понимают цену репутации. Если мы не завершим правильно, это будет означать, что Россия обыграла большие страны, такие, как США, Великобритания, Европейский Союз в целом. Пережала, продержалась.

ДРЛО в Беларуси

Не могу не спросить о том, что произошло с ДРЛО в Беларуси. Может, вы пересекались с нашей разведкой, с Кириллом Будановым. Возможно, они в курсе, что происходит с тем самолетом, потому что с одной стороны говорили, что это партизаны, которые его повредили, а потом сказали, что нет. В России, в Беларуси не комментировали.

Теперь говорят, что он якобы улетел обратно на свои болота, но полетел, кажется, на ремонт. Сегодня появилось видео того, как туда долетал дрон. Правда, непонятно, была ли разведка, а потом прилетел дрон-камикадзе. Или это тот же дрон оставил там какой-то "подарок". Что произошло с тем ДРЛО? Цел он или нет?

Самолет не цел. Украина не имеет никакого отношения к тому, что с ним произошло. Более того, в Беларуси объявили в розыск местных людей, которые каким-то образом гораздо больше владеют информацией о том, что произошло в Мачулищах.

Поэтому с большим уважением относимся и к белорусам, и к россиянам, которые, понимая негативные последствия для своих государств войны против Украины, наносят большой вред военным объектам России, которые расположены на территории Беларуси или России.

Смотрите видео о "хлопке" в Мачулищах:

Визит Лукашенко в Китай

А визит Лукашенко в Китай – нам на него следует обращать внимание или исключительно для того, чтобы найти себе новый плацдарм или нового хозяина и таким образом сказать очередное "нет" России? Или чтобы что-нибудь добыть для России?

Во-первых, мы на все обращаем внимание – это важно, потому что это касается Украины.

мы на все обращаем внимание – это важно, потому что это касается Украины. Во-вторых, нет ни стратегического, ни тактического смысла что-либо добывать для России. И Лукашенко в этом плане очень хитрый человек. Он ясно понимает, какие акценты в этой войне стоят.

Безусловно, с пропагандистской точки зрения, он делает определенные заявления. Мне нравятся его заявления, которые уже раз 10 звучали в течение всей войны – "это именно то время, когда нужно быстренько садиться за стол переговоров, потому что больше такого окна не будет и вас буквально завтра уже уничтожат". Он пропагандистски говорит одно, а делает другое.

В-третьих, он идет по пути президента Казахстана Токаева – он хочет иметь равные отношения не только с Россией, но и с Китаем, для того, как вы правильно говорите, гарантировать себе определенные неприкосновенные возможности.