Ба більше, цей інцидент є демонстрацією того, що Лукашенко практично розриває відносини та можливості їх врегулювати між Мінськом і Києвом. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Лукашенко перетворюється у "кишенькового" диктатора Путіна

Це новий крок у бік розриву відносин з Києвом й спроба довести свою лояльність Путіну – ще один крок у бік перетворення Лукашенка на "кишенькового" диктатора Путіна,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Водночас останній бар'єр, який самопроголошений президент Білорусі ніколи не здолає – введення білоруських військ на територію України. Цей сценарій малоймовірний, оскільки це означатиме фактично знищення силових структур в Білорусі. А також перетворення Лукашенка на людину, яка повністю залежатиме від Путіна.

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"Цього не буде, але ще один крок у бік залежності від Путіна він зробив, повністю розірвав можливість будь-яких відносин з Києвом", – сказав російський опозиційний журналіст.

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