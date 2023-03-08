Ба більше, цей інцидент є демонстрацією того, що Лукашенко практично розриває відносини та можливості їх врегулювати між Мінськом і Києвом. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
Зауважте Лукашенко сильно отримав "по вухах" від Кремля за літак А-50, тому в нього істерика, – Ступак
Лукашенко перетворюється у "кишенькового" диктатора Путіна
Це новий крок у бік розриву відносин з Києвом й спроба довести свою лояльність Путіну – ще один крок у бік перетворення Лукашенка на "кишенькового" диктатора Путіна,
– зауважив російський опозиційний журналіст.
Водночас останній бар'єр, який самопроголошений президент Білорусі ніколи не здолає – введення білоруських військ на територію України. Цей сценарій малоймовірний, оскільки це означатиме фактично знищення силових структур в Білорусі. А також перетворення Лукашенка на людину, яка повністю залежатиме від Путіна.
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"Цього не буде, але ще один крок у бік залежності від Путіна він зробив, повністю розірвав можливість будь-яких відносин з Києвом", – сказав російський опозиційний журналіст.
Зверніть увагу Лукашенку примарилось затримання "українського терориста" через "бавовну" у Мачулищах
Що відомо про істерику Лукашенка: коротко
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що російський літак-розвідник ДРЛС А-50 отримав пошкодження внаслідок атаки на нього на аеродромі у Мачулищах. Лукашенко звинуватив у цьому Україну.
- Ба більше, він заявив, що цей "терористичний акт" погодив нібито президент Володимир Зеленський та обізвав його "гнидою".
- У МЗС України відреагували на ганебну заяву Лукашенка про Володимира Зеленського. Речник відомства Олег Ніколенко заявив, що цей грубий випад на адресу президента України – це акт безсилля самопроголошеного лідера Білорусі.
- Керівник Офісу Президента Михайло Подоляк простими словами пояснив Лукашенку, в чому хиба його заяв щодо нібито причетності України до "бавовни" в Мачулищах. Він зробив це за допомогою тлумачення дефініцій.