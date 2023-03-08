Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, це все повʼязано з літаком А-50, який то було вражено, то не було.

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За словами Ступака, Лукашенко сам собі суперечить. Він може бути навіть достеменно не знає, що відбулося з цим літаком. Адже спочатку казав, що це все фейки, брехня, літак літає, це все "мнимые подрывы. Начебто білоруські терористи – так він називає партизанів – не підірвали насправді нічого й все нормально.

Потім каже, що щось таки було – 1 безпілотник, потім 2 безпілотники. "Але там навіть не зруйновано, трішечки пошкоджено", – тобто він визнає, що було 2 безпілотники, 2 вибухи. Ми не знаємо їх сили, але розуміємо, що вони пошкоджені,

– повідомив Іван Ступак.

Він зазначив, що журналісти вже зʼясували – зараз літак перебуває на ремонтній базі в Росії, тобто його відтранспортували.

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Чому була істерика у Лукашенка

"Уявіть собі, у нього на території знаходиться російський літак, тобто він під охороною білоруських ППО. Й тут його вражають невідомо хто, невідомо чим", – повідомив Іван Ступак.

Я розумію, що Лукашенко дуже сильно отримав “по вухах” від Кремля. Думаю, що він був, як хлопчик. Його просто “били” через телефон або особисто був у Кремлі. Думаю, що не дуже обирали фраз та слів – матом могли крити. Я думаю, що саме з цим повʼязано отака його істерика з приводу Зеленського,

– припустив Ступак.

Він пояснив, що його відчитали за те, що він не забезпечив охорону літака, не забезпечив захоплення цих, як вони кажуть, терористів, диверсантів.

На його думку, коли Лукашенко каже, що "я дал силовикам указание", це був показовий цирк збоку білоруської влади та місцевого КДБ. Нібито вони затримали диверсанта, який вчинив цей вибух й ще 20 незрозумілих людей.

"Він зробив це інсценування для того, щоб відчитатися перед Кремлем, що все зроблено – ми знайшли диверсантів, працюємо, більше такого не повториться. Тобто він почуває себе дуже некомфортно. Навіть не з точки зору, що такий безпілотник може залетіти до нього в Палац незалежності. Він дуже несамовито відчуває себе, коли його відчитують й дуже нецензурно з Кремля. Я думаю, що особисто Путін міг його відчитувати", – розповів колишній співробітник СБУ.

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