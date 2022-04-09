Об этом в эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Валерий Калиновский. По его словам, Украина важна для Беларуси экономически и политически, из-за большой общей границы в частности.

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Несмотря на то, что Лукашенко стал соучастником войны, он еще надеется на посредническую миссию, хочет как-то отыграть, считает журналист.

Думаю, что он (Лукашенко – 24 канал) не хочет отрубить все мосты, хотя они уже разрушены. Но еще будет что-то пытаться делать,

– сказал Валерий Калиновский.

Лукашенко изменил народу Украины и Беларуси, – Калиновский

Журналист считает, что в будущем отношения Украины и Беларуси могут наладиться, ведь сейчас она находится под внутренней оккупацией Лукашенко и внешней оккупацией Путиным и российскими войсками.

Беларусь не хотела воевать, но Лукашенко на это пошел, готовился к этому не менее 2 лет, постоянно проводя переговоры то с Путиным, то с Шойгу, сказал Калиновский.

"Это его личное предательство белорусского и украинского народа. Когда он уйдет, думаю, Беларусь и Украина вернутся к нормальным соседским отношениям", – сказал Валерий Калиновский.