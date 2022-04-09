Про це в ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Валерій Калиновський. За його словами, Україна важлива для Білорусі економічно та політично, через великий спільний кордон зокрема.

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Попри те, що Лукашенко став співучасником війни, він ще сподівається на посередницьку місію, хоче якось відіграти, вважає журналіст.

Думаю, що він (Лукашенко – 24 канал) не хоче відрубати всі мости, хоча вони наразі вже зруйновані. Але ще буде щось намагатися робити,

– сказав Валерій Калиновський.

Лукашенко зрадив народ України та Білорусі, – Калиновський

Журналіст вважає, що в майбутньому відносини України та Білорусі можуть налагодитись, адже наразі остання перебуває під внутрішньою окупацією Лукашенком і зовнішньою окупацією Путіним та російськими військами.

Білорусь не хотіла воювати, але Лукашенко на це пішов, готувався до цього не менше, ніж 2 роки, постійно проводячи переговори то з Путіним, то з Шойгу, сказав Калиновський.

"Це його особиста зрада білоруського та українського народу. Коли він піде, думаю, Білорусь та Україна повернуться до нормальних сусідських відносин", – сказав Валерій Калиновський.

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