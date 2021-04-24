Лукашенко не может представить себе Беларусь без себя во главе, – Мацарский
Беларусь вместе с Россией продолжают распространять свою пропаганду. Ее цель – убедить белорусский народ в том, что беспринципный Запад не остановится ни перед чем, чтобы заполучить себе страну.
Источник:24 канал
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Кремля Владимир Путин имеют множество общих черт. Такое мнение в блоге "Большой мир" выразил Юрий Мацарский.
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По его словам, больше всего диктаторов объединяет то, что они полностью идентифицируют захваченные ими страны с самими собой.
Лукашенко не может представить себе Беларусь без себя во главе. Для Путина Россия, которой еще кто-то управляет – невероятный кошмар,
– отметил Мацарский.
Он отметил, что они похожи на древних правителей, которые ничего не знали о строении Вселенной, думали, что они ее центр и верили в то, что солнце утром восходит, прежде всего, для них.
Лукашенко "продает" белорусам историю о себе
Лукашенко, как сказал Мацарский, "продает" белорусам фантастическую историю о покушении на себя как рассказ о покушении на всю страну. Путин, активно участвует в этой "продаже" и занимается тем же: приравнивает государство к самому себе.
"Они просто не могут понять, что даже человек, который поверит в сговор, не будет рассматривать покушение на Лукашенко как покушение на всю страну", – добавил журналист.
Полный выпуск блога "Большой мир": смотрите видео
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