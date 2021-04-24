Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что его планировали убить. По его словам, предлагали за это якобы 10 миллионов долларов.

Он отметил, что средства выделили даже на снайпера – 1 миллион долларов. Ликвидировать диктатора планировали, чтобы "осуществить государственный переворот".

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На этом Лукашенко не остановился и продолжил рассказывать о нескольких сценариях, по которым его якобы должны были убить, в частности:

на параде 9 мая;

во время нападения на кортеж, якобы должны были привлечь даже гранатометы;

атаковав резиденцию.

Также диктатор сообщил, что организаторы переворота, якобы хотели заблокировать Минск с помощью армии и отключить электроэнергию в столице Беларуси.

Он добавил, что вскоре обнародуют новые детали дела.

Обратите внимание! Лукашенко планирует подписать документ, по которому в случае экстренной ситуации, обязанности президента будет исполнять премьер. Однако, все решения будет принимать Совет безопасности путем тайного голосования всех его членов.

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