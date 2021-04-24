Предлагали 10 миллионов долларов: Лукашенко жалуется, что его хотели убить
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что его планировали убить. По его словам, предлагали за это якобы 10 миллионов долларов.
Источник:БЕЛТА
Он отметил, что средства выделили даже на снайпера – 1 миллион долларов. Ликвидировать диктатора планировали, чтобы "осуществить государственный переворот".
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На этом Лукашенко не остановился и продолжил рассказывать о нескольких сценариях, по которым его якобы должны были убить, в частности:
- на параде 9 мая;
- во время нападения на кортеж, якобы должны были привлечь даже гранатометы;
- атаковав резиденцию.
Также диктатор сообщил, что организаторы переворота, якобы хотели заблокировать Минск с помощью армии и отключить электроэнергию в столице Беларуси.
Он добавил, что вскоре обнародуют новые детали дела.
Ситуация в Беларуси: что известно
- 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Как и прошлые годы, кампания сопровождалась недопущением к участию и арестами популярных оппозиционных кандидатов.
- Главной конкуренткой Александра Лукашенко стала Светлана Тихановская, которая вынуждена была подать свою кандидатуру после ареста ее мужа Сергея Тихановского.
- По подсчету оппозиции, Тихановская выиграла выборы. Однако, ЦИК объявил победителем Лукашенко – это вызвало общественный резонанс.
- После фальсификаций на выборах по всей стране начались митинги и забастовки. Белорусы требовали новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
- Силовики применяли против участников протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и жестоко избивали их.
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