Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що його планували вбити. З його слів, пропонували за це нібито 10 мільйонів доларів.

Він зазначив, що кошти виділили навіть на снайпера – 1 мільйон доларів. Ліквідувати диктатора планували, щоб "здійснити державний переворот".

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На цьому Лукашенко не зупинився і продовжив розказувати про декілька сценаріїв, за якими його нібито мали вбити, зокрема:

на параді 9 травня;

під час нападу на кортеж, нібито мали залучити навіть гранатомети;

атакувавши резиденцію.

Також диктатор повідомив, що організатори перевороту нібито хотіли заблокувати Мінськ за допомогою армії та відключити електроенергію у столиці Білорусі.

Він додав, що невдовзі оприлюднять нові деталі справи.

Зверніть увагу! Лукашенко планує підписати документ, за яким у разі екстреної ситуації обов'язки президента буде виконувати прем'єр. Однак всі рішення прийматиме рада безпеки шляхом таємного голосування всіх її членів.

Ситуація у Білорусі: що відомо