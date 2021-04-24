Пропонували 10 мільйонів доларів: Лукашенко бідкається, що його хотіли вбити
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що його планували вбити. З його слів, пропонували за це нібито 10 мільйонів доларів.
Джерело:БЕЛТА
Він зазначив, що кошти виділили навіть на снайпера – 1 мільйон доларів. Ліквідувати диктатора планували, щоб "здійснити державний переворот".
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На цьому Лукашенко не зупинився і продовжив розказувати про декілька сценаріїв, за якими його нібито мали вбити, зокрема:
- на параді 9 травня;
- під час нападу на кортеж, нібито мали залучити навіть гранатомети;
- атакувавши резиденцію.
Також диктатор повідомив, що організатори перевороту нібито хотіли заблокувати Мінськ за допомогою армії та відключити електроенергію у столиці Білорусі.
Він додав, що невдовзі оприлюднять нові деталі справи.
Ситуація у Білорусі: що відомо
- 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. Як і минулі роки, кампанія супроводжувалась недопущенням до участі та арештами популярних опозиційних кандидатів.
- Головною конкуренткою Олександра Лукашенка стала Світлана Тихановська, яка змушена була подати свою кандидатуру після арешту її чоловіка Сергія Тихановського.
- За підрахунком опозиції, Тихановська виграла вибори. Проте, ЦВК оголосила переможцем Лукашенка – це спричинило суспільний резонанс.
- Після фальсифікацій на виборах по всій країні почалися мітинги і страйки. Білоруси вимагали нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.
- Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети та жорстоко били їх.
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