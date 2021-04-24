Білорусь разом із Росією продовжують поширювати свою пропаганду. Її мета – переконати білоруський народ в тому, що безпринципний Захід не зупиниться ні перед чим, аби дістати собі країну.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і очільник Кремля Володимир Путін мають безліч спільних рис. Таку думку у блозі "Большой мир" висловив Юрій Мацарський.

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За його словами, найбільше диктаторів поєднує те, що вони повністю ідентифікують захоплені ними країни з самими собою.

Лукашенко не може уявити собі Білорусь без себе на чолі. Для Путіна Росія, якою ще хтось керує – неймовірний кошмар,

– зазначив Мацарський.

Він зауважив, що вони схожі на стародавніх правителів, які нічого не знали про будову Всесвіту, думали, що вони є його центром і навіть вірили в те, що сонце вранці сходить, перш за все, для них.

Лукашенко "продає" білорусам історію про себе

Лукашенко, як сказав Мацарський, "продає" білорусам фантастичну історію про замах на себе як розповідь про замах на всю країну. Путін, активно бере участь у цьому "продажі" і займається тим самим: прирівнює державу до самого себе.

Зазначимо! Лукашенко заявив, що його планували вбити. За його словами, за це нібито пропонували 10 мільйонів доларів.

"Вони просто не можуть зрозуміти, що навіть людина, яка повірить у змову, не розглядатиме замах на Лукашенка як замах на всю країну", – додав журналіст.

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