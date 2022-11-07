Размахивал топором и вспоминал Польшу: Лукашенко показал пропагандистам, как рубить дрова

Где-то в параллельной белорусской реальности устроили целый "чемпионат" по рубке дров среди так называемых "журналистов". Его посетил и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Лукашенко не показал, откуда на Беларусь готовили нападение, но решил показать, как правильно рубить дрова. Об этом сообщают белорусские пропагандистские СМИ, информирует 24 канал.

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И без упоминаний Польши, Латвии и Литвы не обошлось

Белорусский диктатор решил показать пропагандистам, как правильно колоть дрова. Шапка, камуфляжные штаны и молот в руках на этой картине выглядят очень "органически".

Перед пропагандистами, которые только и занимаются воспеванием диктатора, Лукашенко решил показать, как он владеет и молотом, и топором. Пропагандисты представляют это как "мастер-класс от президента".

Затем самопровозглашенный президент решил вспомнить соседние страны – Литву, Латвию и Польшу. По его словам, там все вроде бы плохо с энергоресурсами, а вот в Беларуси все хорошо – пропагандисты даже соревнуются, кто лучше рубит дрова.

Латышей, литовцев и поляков – к нам. Пусть сами рубят на дрова,

– выдал Лукашенко.

После этого диктатор решил посмотреть, как дрова друют другие. Что тут сказать – после международной изоляции, чемпионат по рубке дров, пожалуй, единственное соревнование, за которым может наблюдать Лукашенко.

Лукашенко обиделся на Украину из-за санкций

Александр Лукашенко на днях заявил, что якобы очень хорошо относится к Украине, хоть и обижен из-за санкций. Всю доброту белорусского диктатора украинцы увидели во время наступления из Беларуси в феврале, когда российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и часть Киевской области. Также "хорошее отношение" ярко иллюстрируют ракетные удары с белорусской территории и запуски иранских дронов.

Также Лукашенко заявил, что относился к президенту Украины Владимиру Зеленскому "как к собственному ребенку". А критики в свою сторону диктатор совсем не понимает, потому что, мол, он выполняет "союзные договоренности".

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