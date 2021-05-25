Об этом заявил российский журналист и военный эксперт Александр Гольц. Он добавил, что о помощи России в этой ситуации трудно говорить.

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"Понятно, что у Лукашенко сейчас не остается ничего кроме того, чтобы хамить и вести себя агрессивно. То, что произошло – акт воздушного пиратства, что признали большинство стран Евросоюза", – заверил Гольц.

О "ядерном зонтике" России

Он отметил, что во время нарушений международных законов со стороны России мировое сообщество почти бессильно. Объяснение этому – ядерный статус России.

"Принудить ее к чему-то силой невозможно, поэтому максимально применяют санкции", – отметил Гольц.

Лавров заявил, что Россия не покинет Беларусь в "беде". Однако означает ли это, что под российский ядерный зонтик попадет Беларусь и другие изгнанники – это сказать сложно,

– отметил журналист.

Он также добавил, что приятно удивлен сильной и быстрой реакцией Европы. "Не было попыток сказать, что проведут расследование. Оно бы заняло много месяцев, а оглашение приговора уже бы никому не было интересным. Однако здесь действовали быстро", – подытожил Гольц.

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