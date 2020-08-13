Лукашенко перестал быть "бацькой", – журналистка о протестах в Беларуси
В четвертую ночь протестов в Беларуси задержали 700 человек. На сегодня в стране задержали 6 700 семьсот человек. Теперь у людей окончательно исчезло доверие к режиму.
О ситуации в Беларуси украинская журналистка Наталия Гуменюк, которая несколько дней находилась в Минске и освещала акции протеста рассказала в эфире 24 канала.
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Уверенно могу сделать такой вывод – "бацькой" Лукашенко перестал быть,
– отметила журналистка.
Она пояснила, что ранее в Беларуси чувствовалось, что люди неохотно говорят о политике, боятся, или ведут себя якобы не против ситуации.
"Но такого ощущения, когда вокруг аполитичные люди выражают свое недоверие к президенту – сейчас нет", – считает Гуменюк.
Точка невозврата – миновала
Она также отметила, что в чем-то вернуться уже невозможно. Но это не значит, что больше не будет режима Лукашенко. Однако доверие людей к режиму, или надежда, что Лукашенко хоть немного придерживается правил – этого нет. А такие жесткие меры в отношении мирных людей вызывают неприятие, а не повиновение.
Важно понимать, что это массовый протест. Минск – большой город. Поразительно, когда люди выходили даже в спальных районах. Примечательно было, что все были разного возраста, аполитичные. Уже на второй день демонстраций люди начали приезжать из регионов,
– сказала Гуменюк.
Что касается силовых структур, то они действуют чрезвычайно жестко. Они очень эффективны и успевают задержать людей до того, как они успевают встретиться между собой. И это обычные мирные люди, которые не ведут себя агрессивно.
Смотрите полностью видео о том, что сейчас происходит в Беларуси:
Главное о протестах в Беларуси:
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа тысячи людей начали выходить на массовые акции протеста.
- Между протестующими и ОМОНом происходили жесткие столкновения.
- Силовики применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- По данным официальных властей, задержали примерно 7 тысяч человек, ранены более 200. Известно также о по меньшей мере 2 погибших. Правозащитники подчеркивают, что эти данные занижены.