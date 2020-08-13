В четвертую ночь протестов в Беларуси задержали 700 человек. На сегодня в стране задержали 6 700 семьсот человек. Теперь у людей окончательно исчезло доверие к режиму.

О ситуации в Беларуси украинская журналистка Наталия Гуменюк, которая несколько дней находилась в Минске и освещала акции протеста рассказала в эфире 24 канала.

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Уверенно могу сделать такой вывод – "бацькой" Лукашенко перестал быть,

– отметила журналистка.

Она пояснила, что ранее в Беларуси чувствовалось, что люди неохотно говорят о политике, боятся, или ведут себя якобы не против ситуации.

"Но такого ощущения, когда вокруг аполитичные люди выражают свое недоверие к президенту – сейчас нет", – считает Гуменюк.

Точка невозврата – миновала

Она также отметила, что в чем-то вернуться уже невозможно. Но это не значит, что больше не будет режима Лукашенко. Однако доверие людей к режиму, или надежда, что Лукашенко хоть немного придерживается правил – этого нет. А такие жесткие меры в отношении мирных людей вызывают неприятие, а не повиновение.

Важно понимать, что это массовый протест. Минск – большой город. Поразительно, когда люди выходили даже в спальных районах. Примечательно было, что все были разного возраста, аполитичные. Уже на второй день демонстраций люди начали приезжать из регионов,

– сказала Гуменюк.

Что касается силовых структур, то они действуют чрезвычайно жестко. Они очень эффективны и успевают задержать людей до того, как они успевают встретиться между собой. И это обычные мирные люди, которые не ведут себя агрессивно.

Смотрите полностью видео о том, что сейчас происходит в Беларуси:

Главное о протестах в Беларуси: