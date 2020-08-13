У четверту ніч протестів у Білорусі затримали 700 людей. На сьогодні у країні затримали 6 700 сімсот людей. Тепер у людей остаточно зникла довіру до режиму.

Про ситуацію в Білорусі українська журналістка Наталія Гуменюк, яка декілька днів перебувала в Мінську і висвітлювала акції протесту розповіла в ефірі 24 каналу.

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Впевнено можу зробити такий висновок – "бацькою" Лукашенко перестав бути,

– зазначила журналістка.

Вона пояснила, що раніше в Білорусі відчувалося, що люди неохоче говорять про політику, бояться, або поводяться нібито не проти ситуації.

"Але такого відчуття, коли довкола аполітичні люди висловлюють свою недовіру до президента – зараз немає", – вважає Гуменюк.

Точка неповернення – минула

Вона також зазначила, що в чомусь повернутися вже неможливо. Але це не означає, що більше не буде режиму Лукашенка. Проте довіра людей до режиму, чи сподівання, що Лукашенко хоч трохи дотримується правил – цього немає. А такі жорсткі заходи щодо мирних людей викликають несприйняття, а не покору.

Важливо розуміти, що це масовий протест. Мінськ – велике місто. Вражаюче, коли люди виходили навіть у спальних районах. Прикметно було, що всі були різного віку, аполітичні. Вже на другий день демонстрацій люди почали приїжджати з регіонів,

– сказала Гуменюк.

Щодо силових структур, то вони діють надзвичайно жорстко. Вони дуже ефективні й встигають затримати людей до того, як вони встигають зустрітися між собою. І це звичайні мирні люди, які не поводяться агресивно.

Дивіться повністю відео про те, що зараз відбувається в Білорусі:

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