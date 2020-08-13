Українські волонтери з організації "Восток SOS" – Костянтина Рєуцький та Євген Васильєв поїхали до Мінська, щоби висвітлювати події після президентських виборів. Потім їх затримали і вони перестали виходити на зв'язок.

Поки невідомо, де саме вони перебувають і в чому їх звинувачують. А у "Восток SOS" звернулися до влади Білорусі з вимогою негайно звільнити українців. Про це в ефірі 24 каналу говорила дружина Костянтина Рєуцького Олександра Дворецька.

До теми Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення Рєуцького та Васильєва, – Єрмак

Де перебувають українці?

Вона зазначила, що, на жаль, місцеперебування Євгена та Костянтина наразі невідоме. Але вони точно не там, де є всі затримані білоруські активісти – в ізоляторах тимчасового тримання. Представники посольства України в Білорусі перевірили, що їх там немає.

Вже звернулися до МЗС Білорусі щодо того, де перебувають ці особи. Наші дипломати намагаються отримати доступ до СІЗО КДБ, де, ймовірно, можуть бути утримані іноземці чи політичні переслідувачі. Але там особливий режим доступу. Для цього потрібен дозвіл,

– зазначила Дворецька.

Зараз пошуки волонтерів все ще тривають. У дружини є постійний контакт з МЗС і посольством. Але достеменно сказати, де поділись чоловіки – зараз не можна.

Проблема з тим, щоб точно сказати, що їм інкримінують і в чому їх звинувачують. Поки ані адвокати, ані родичі не мали змоги з ними поспілкуватися,

– наголосила дружина волонтера.

Вона також додала, що після затримання співробітниками дорожньої служби їх не бачили і на зв'язок вони не виходили. Їх затримали органи білоруської влади вдень. Можливо, підставою стало те, що вони знімали та телефон момент затримання перехожого.

Дружина наголосила, що не варто розповсюджувати інформацію про можливі причини затримання чоловіків, поки немає пред'явлених звинувачень і МЗС України не отримував жодних претензій.

Дивіться відео затримання волонтерів у Мінську:

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Головне про затримання українських волонтерів у Мінську

12 серпня у Мінську затримали волонтерів благодійної організації "Восток SOS" – Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Чоловіки працювали над матеріалами для українських ЗМІ, акредитації у них не було, оскільки її не видала влада Білорусі.

Проти них відкрили справу за статтею про "масові заворушення". Вона передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

Детальніше – дивіться у відео розмови 24 каналу з дружиною затриманого волонтера: