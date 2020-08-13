Украинские волонтеры из организации "Восток SOS" – Константин Реуцкий и Евгений Васильев поехали в Минск, чтобы освещать события после президентских выборов. Потом их задержали и они перестали выходить на связь.

Пока неизвестно, где именно они находятся и в чем их обвиняют. А в "Восток SOS" обратились к властям Беларуси с требованием немедленно освободить украинцев. Об этом в эфире 24 канала говорила жена Константина Реуцкого Александра Дворецкая.

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Где находятся украинцы?

Она отметила, что, к сожалению, местонахождение Евгения и Константина пока неизвестно. Но они точно не там, где все задержанные белорусские активисты – в изоляторах временного содержания. Представители посольства Украины в Беларуси проверили, что их там нет.

Уже обратились в МИД Беларуси относительно того, где находятся эти лица. Наши дипломаты пытаются получить доступ к СИЗО КГБ, где, вероятно, могут быть удержаны иностранцы или политические преследователи. Но там особый режим доступа. Для этого требуется разрешение,

– отметила Дворецкая.

Сейчас поиски волонтеров все еще продолжаются. У жены постоянный контакт с МИДом и посольством. Но точно сказать, куда делись мужчины – сейчас нельзя.

Проблема с тем, чтобы точно сказать, что им инкриминируют и в чем их обвиняют. Пока ни адвокаты, ни родственники не имели возможности с ними пообщаться,

– подчеркнула жена волонтера.

Она также добавила, что после задержания сотрудниками дорожной службы их не видели и на связь они не выходили. Их задержали органы белорусской власти днем. Возможно, основанием стало то, что они снимали и телефон момент задержания прохожего.

Жена отметила, что не стоит распространять информацию о возможных причинах задержания мужчин, пока нет предъявленных обвинений и МИД Украины не получал никаких претензий.

Смотрите видео задержания волонтеров в Минске:

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Главное о задержании украинских волонтеров в Минске

12 августа в Минске задержали волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Мужчины работали над материалами для украинских СМИ, аккредитации у них не было, поскольку ее не выдали власти Беларуси.

Против них открыли дело по статье о "массовых беспорядках". Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

Подробнее – смотрите в видео разговора 24 канала с женой задержанного волонтера: