Жена задержанного волонтера в Беларуси рассказала, где может быть ее муж
Украинские волонтеры из организации "Восток SOS" – Константин Реуцкий и Евгений Васильев поехали в Минск, чтобы освещать события после президентских выборов. Потом их задержали и они перестали выходить на связь.
Пока неизвестно, где именно они находятся и в чем их обвиняют. А в "Восток SOS" обратились к властям Беларуси с требованием немедленно освободить украинцев. Об этом в эфире 24 канала говорила жена Константина Реуцкого Александра Дворецкая.
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Где находятся украинцы?
Она отметила, что, к сожалению, местонахождение Евгения и Константина пока неизвестно. Но они точно не там, где все задержанные белорусские активисты – в изоляторах временного содержания. Представители посольства Украины в Беларуси проверили, что их там нет.
Уже обратились в МИД Беларуси относительно того, где находятся эти лица. Наши дипломаты пытаются получить доступ к СИЗО КГБ, где, вероятно, могут быть удержаны иностранцы или политические преследователи. Но там особый режим доступа. Для этого требуется разрешение,
– отметила Дворецкая.
Сейчас поиски волонтеров все еще продолжаются. У жены постоянный контакт с МИДом и посольством. Но точно сказать, куда делись мужчины – сейчас нельзя.
Проблема с тем, чтобы точно сказать, что им инкриминируют и в чем их обвиняют. Пока ни адвокаты, ни родственники не имели возможности с ними пообщаться,
– подчеркнула жена волонтера.
Она также добавила, что после задержания сотрудниками дорожной службы их не видели и на связь они не выходили. Их задержали органы белорусской власти днем. Возможно, основанием стало то, что они снимали и телефон момент задержания прохожего.
Жена отметила, что не стоит распространять информацию о возможных причинах задержания мужчин, пока нет предъявленных обвинений и МИД Украины не получал никаких претензий.
Смотрите видео задержания волонтеров в Минске:
Главное о задержании украинских волонтеров в Минске
- 12 августа в Минске задержали волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
- Мужчины работали над материалами для украинских СМИ, аккредитации у них не было, поскольку ее не выдали власти Беларуси.
- Против них открыли дело по статье о "массовых беспорядках". Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения.
Подробнее – смотрите в видео разговора 24 канала с женой задержанного волонтера: