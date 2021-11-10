Режим Лукашенко с помощью силовиков направил к польской границе около тысячи мигрантов, которые пытались совершить прорыв через ограждения. Ночью мигранты разбили палаточные лагеря и разожгли костры.

К теме Обострение на границе: Меркель позвонила Путину, чтобы тот повлиял на Лукашенко

Позже польские спецслужбы сообщили, что на границе уже 4 тысячи мигрантов. Белорусские силовики продолжают колоннами стягивать нелегалов.

Польша защищаеться от мигрантов

Белорусские силовики насильно толкали мигрантов в руки польских пограничников. После этого перешли к куда более активным действиям. В сети появились видео, на которых отчетливо слышны выстрелы из автоматов, предположительно так силовики не дают мигрантам возвращаться вглубь Беларуси.

Выпуск программы WTF на 24 канале: смотрите видео



Поляки, в этой ситуации, значительно усилили защиту границы. На данный момент вокруг пункта пропуска Кузница, где собралось наибольшее количество нелегалов, сконцентрировано около 12 тысяч солдат. В том числе и служащие территориальной обороны.

Польша была вынуждена закрыть пункт пропуска Кузница не только для людей, но и для перевозки товаров.

Позже президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание, на котором решалось, как именно поляки будут противостоять гибридной агрессии Лукашенко. Сразу после заседания польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не отступит.

Читайте больше Белорусские силовики запугивают мигрантов стрельбой: Минобороны Польши показало видео

Самопроглашенный президент поднагадил Литве

Пока поляки укрепляли свои границы, режим Лукашенко, под покровом ночи, направил еще около 500 мигрантов уже на границу с Литвой. Их организованно свезли белорусские пограничники на военных машинах, разбили на группы и дали распоряжение этими группами штурмовать границу.

Обратите внимание! Мигранты рассказали литовскому изданию Delfi о том, что их насильно забрали из лагеря беженцев на польской границе и повезли в неизвестном направлении. Позже оказалось, что они уже на границе с Литвой.

Литва не отмолчалась и направила к своей границе военных, называя нынешнюю атаку 2 этапом гибридной войны Лукашенко. Кроме того МИД Литвы тут же обратился к Евросоюзу, чтобы там незамедлительно ввели новый пакет санкций против беларусского режима, чтобы остановить поток мигрантов.

Мир в очередной раз засудил Лукашенка

Осознают опасность и в Германии. Ведь именно к ним и стремится большинство мигрантов. Министр внутренних дел Германии даже назвал Лукашенко "торговцем людьми" и добавил, что лично Владимир Путин помогает Лукашенко штурмовать польские границы.

В то же время, в Берлине заявляют, что Польша и Германия уже не способны в одиночку справиться с кризисом, а потому обратились к ЕС с просьбой объединить силы.

В США также поддержали Европу. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на режим Лукашенко, пока тот не остановится.

Лукашенко даже не собирается останавливаться. Сегодня он впервые отреагировал на миграционный кризис.

Байки и сказки от Лукашенка и Путина

Накануне громких заявлений, Лукашенко созвонился с Путиным, чтобы обсудить ситуацию на белорусско-польской границе. По мнению 2 диктаторов, Польша намеренно и абсолютно без причин стягивает на границу танки и артиллерию. По словам Лукашенко, там даже размещены танки Leopard, которые нацелены в мигрантов.

Стоит к прочтению В Польше задержали россиянина, который помогал нелегалам

Поляки решили показать, что ж там за Leopard такие на границе. На кадрах действительно виден вертолет, военные джипы и водометы. А где же Leopard – спросите вы? Судя по всему только в фантазиях Лукашенко и Путина.

Переубедить Лукашенко уже невозможно, а потому он вдруг распереживался о том, как бы это противостояние на границе с Польшей не привело к войне. Дальше добавил, что это Польша так тренируется наступать на Беларусь, но вдруг что, Россия готова с поляками повоевать.



Путин и Лукашенко врут миру / Фото Getty Images

ЕС готовит новейшие санкции для диктатора

Дальше диктатор фактически раскрыл свою схему переброски мигрантов из Ближнего востока на границы ЕС. Правда в реальности диктатора это делает не он, а сами европейцы.

Напомню Лукашенко о том, что немцев в Афганистане уже нет. Да и беженцев из Афганистана ЕС вывозил в свои страны, а не направлял их в Беларусь.

Мне интересно как Лукашенко объяснит то, что якобы украинцы встречают мигрантов. Где? В Минске? Абсурд какой-то.

ЕС, конечно же приступил к подготовке нового пакета санкций, а некоторые страны Ближнего Востока уже пытаются ограничить количество рейсов в Беларусь. Но этого недостаточно и похоже миграционный кризис только переходит в самую горячую фазу.