Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июня пригласил Владимира Зеленского посетить Гродно. Там осенью этого года должен состояться Форум регионов Украины и Беларуси.

Супругам Зеленским передали вышиванки, как подарок от Лукашенко. Об этом сообщает посольство Беларуси по итогам встречи посла Игоря Сокола с заместителем главы Офиса Президента Игорем Жовквой.

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Также Лукашенко направил Зеленскому послание, в котором отметил, что белорусская вышиванка "подчеркивает особенность, культурную взаимосвязь и близость украинского и белорусского народов".

Вышиванка от Лукашенко для супругов Зеленских / Фото из телеграмм канала "Пул Первого"

Сотрудничество Украины и Беларуси в рамках Форума регионов: главное

Первый Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года. В нем тогда приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Второй Форум регионов состоялся в начале октября 2019 года в Житомире. На нем уже присутствовал Владимир Зеленский. На форуме подписали два крупных межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве.

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