21 мая, когда отмечали Международный день вышиванки, Президент Украины Владимир Зеленский с женой прислали в подарок вышитые рубашки лидерам других стран.

На эти подарки из государственного бюджета было выделено 28,8 тысячи гривен. Об этом сообщили в Офисе Президента на запрос 24 канала.

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При этом речь идет лишь об официальных подарках от Владимира Зеленского как Президента Украины. Вышиванки выбрали от Решетиловской мастерской художественных промыслов "Соломия". На их сайте цена на одну вышитую мужскую рубашку колеблется в зависимости от типа производства – компьютерная вышивка от 1350 гривен до 1850 гривен. За ручную вышивку придется заплатить от 4000 до 6000 тысяч гривен.

Стоит отметить, что такой рубашки, которая была прислана в подарок лидерам иностранных государств, на сайте компании нет. Поэтому неизвестно, сколько одна рубашка точно могла бы стоить.

На вышитые рубашки из госбюджета было выделено 28,8 тысячи гривен / 24 канал

Напомним, 21 мая Офис Президента сообщал, что такие рубашки получили в подарок лидеры Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран. При этом в первом варианте сообщение там допустили ошибку, указав, что их получили президенты этих стран, забыв, что в Канаде нет должности президента.

Однако вышиванки, которые в подарке шли от первой леди Украины Елены Зеленской, бесплатно передал бренд "Этнодом". Стоит отметить, что именно в вышиванках этой компании сфотографировали супругов Зеленских в День вышиванки.