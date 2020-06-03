21 травня, коли відзначали Міжнародний день вишиванки, Президент України Володимир Зеленський з дружиною надіслали в подарунок вишиті сорочки лідерам інших країн.

На ці подарунки з державного бюджету було виділено 28,8 тисячі гривень. Про це повідомили в Офісі Президента на запит 24 каналу.

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При цьому мова йде лише про офіційні подарунки від Володимира Зеленського як Президента України. Вишиванки обрали від Решетилівської майстерні художніх промислів "Соломія". На їхньому сайті ціна на одну вишиту чоловічу сорочку коливається в залежності від типу виробництва – комп'ютерна вишивка від 1350 гривень до 1850 гривень. За ручну вишивку доведеться заплатити від 4000 до 6000 тисяч гривень.

Варто відзначити, що такої сорочки, яка була надіслана в подарунок лідерам іноземних держав, на сайті компанії немає. Відтак невідомо, скільки одна сорочка точно могла б коштувати.



На вишиті сорочки з держбюджету було виділено 28,8 тисячі гривень / 24 канал

Нагадаємо, 21 травня Офіс Президента повідомляв, що такі сорочки в подарунок отримали лідери Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн. При цьому в першому варіанті повідомлення там допустили помилку, вказавши, що їх отримали президенти цих країн, забувши, що в Канаді немає посади президента.

Натомість вишиванки, які в подарунку йшли від першої леді України Олени Зеленської, безкоштовно передав бренд "Етнодім". Варто відзначити, що саме у вишиванках цієї компанії сфотографувалося подружжя Зеленських в День вишиванки.