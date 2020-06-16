Президент Білорусі Олександр Лукашенко 16 червня запросив Володимира Зеленського відвідати Гродно. Там восени цього року має відбутися Форум регіонів України та Білорусі.

Подружжю Зеленських передали вишиванки як подарунок від Лукашенка. Про це повідомляє посольство Білорусі за підсумками зустрічі посла Ігоря Сокола з заступником голови Офісу Президента Ігорем Жовквою.

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Також Лукашенко направив Зеленському послання, в якому зазначив, що білоруська вишиванка "підкреслює особливість, культурний взаємозв'язок та близькість українського і білоруського народів".



Вишиванка від Лукашенка для подружжя Зеленських / Фото з телеграм-каналу "Пул Первого"

Співпраця України та Білорусі в межах Форуму регіонів: головне

Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі наприкінці жовтня 2018 року. У ньому тоді взяли участь президенти Білорусі і України Олександр Лукашенко і Петро Порошенко.

Другий Форум регіонів відбувся на початку жовтня 2019 року в Житомирі. На ньому вже був присутній Володимир Зеленський. На форумі підписали дві великі міжурядові угоди та 15 угод про міжрегіональну співпрацю.

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