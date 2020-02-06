Україна та Білорусь домовились запустити туристичний річковий маршрут

В уряді мають намір розвивати внутрішнє річкове судноплавство, а також працюватимуть спільно з Білоруссю над відновленням курсування кораблів на Дніпрі та річці Прип'ять.

Про це домовилися міністр інфраструктури України та міністр транспорту та комунікацій Білорусі під час спільної зустрічі, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

До теми: Білорусь може отримати вихід до Чорного моря через Україну у 2020 році

Відзначимо, що з другої половини 2020 року стартують перші перевезення внутрішнім водним транспортом з Білорусі до Чорного моря.

Для реалізації цього проєкту в Україні будуть проводити роботи з днопоглиблення на річках, зокрема на Дніпрі. Це має призвести до зростання обсягів вантажоперевезень Дніпром. Окрім того, в уряді очікують на ухвалення законів про внутрішній водний транспорт.

Ідею об'єднання водних шляхів від Чорного до Балтійського моря висловлював також Олексій Гончарук.

Раніше в уряді повідомляли, що реформа внутрішньо водного транспорту та залізниці здатна забезпечити пришвидшення зростання економіки України на 3% ВВП щороку. Також там запропонували відмовитися від річкового та інших зборів, щоб стимулювати розвиток цієї галузі.

Як планують розвивати туризм за допомогою річкового транспорту

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, з початком навігації на Дніпрі та Прип'яті розпочнуться роботи з черпання та доведення до суднохідних глибин. Крім цього, Україна та Білорусь планують запустити спільний туристичний річковий маршрут – Київ-Мозир-Київ.

Тут планують використати судно "Світанок", що належить держпідприємству "Адміністрація річкових портів". Готовність судна до виходу у рейс планується на кінець квітня 2020 року.

Що відомо про судноплавство на Дніпрі? Тема вантажного сполучення Дніпром неодноразово обговорювалася на різних рівнях під час українсько-білоруських контактів. Восени 2017 року керівники Гомельської та Херсонської областей підписали трьохсторонній меморандум про співпрацю і партнерство з метою реалізації проекту з відновлення судноплавства по Дніпру.



Ідея проєкту полягала в тому, щоб завантажувати на території Білорусі судна змішаного класу, що зможуть доставляти вантажі через Чорне море до країн Європи, Азії та Африки. Такому судну не будуть потрібні додаткові перевалочні пункти у морських портах, що істотно знижує вартість доставки.



У Білорусі планували побудувати порт "річка-море" на глибоководній ділянці Дніпра у районі села Нижні Жари Брагінського району, що знаходиться практично на кордоні з Україною. Передбачалося і поглиблення фарватеру річки на ділянці між портом і Київським водосховищем.