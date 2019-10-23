Білорусь може отримати вихід до Чорного моря через Україну у 2020 році

В Міністерстві інфраструктури мають намір запустити річкові перевезення з Білорусі до Чорного моря через Україну у другій половині 2020 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час візиту до Грузії, передає пресслужба відомства.

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Україна планує розвивати внутрішні шляхи і працювати з Білоруссю, Польщею та Грузією. Таким чином сподіваються поєднати Чорне, Балтійське та Каспійське море.

Якщо наші польські сусіди підтримають цей проєкт, ми зможемо поєднати Балтійське, Чорне та Каспійське море. Це великий виклик і ми вже розпочали необхідні процедури,

– повідомив Криклій.

Він висловив сподівання, що з другої половини 2020 року стартують перші перевезення внутрішнім водним транспортом з Білорусі до Чорного моря.

Для реалізації цього проєкту в Україні будуть проводити роботи з днопоглиблення на річках, зокрема на Дніпрі. Це має призвести до зростання обсягів вантажоперевезень Дніпром. Окрім того, в уряді очікують на ухвалення законів про внутрішній водний транспорт.

Ідею об'єднання водних шляхів від Чорного до Балтійського моря висловлював також Олексій Гончарук. Він додав, що уряд готовий вийти за рамки, в яких Україна перебувала раніше,