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      Білорусь може отримати вихід до Чорного моря через Україну у 2020 році

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      У Мінінфраструктури анонсують вихід для Білорусі до Чорного моря
      У Мінінфраструктури анонсують вихід для Білорусі до Чорного моря / Vladyslav Kryklii

      В Міністерстві інфраструктури мають намір запустити річкові перевезення з Білорусі до Чорного моря через Україну у другій половині 2020 року.

      Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час візиту до Грузії, передає пресслужба відомства.

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      Україна планує розвивати внутрішні шляхи і працювати з Білоруссю, Польщею та Грузією. Таким чином сподіваються поєднати Чорне, Балтійське та Каспійське море.

      Якщо наші польські сусіди підтримають цей проєкт, ми зможемо поєднати Балтійське, Чорне та Каспійське море. Це великий виклик і ми вже розпочали необхідні процедури,
      – повідомив Криклій.

      Він висловив сподівання, що з другої половини 2020 року стартують перші перевезення внутрішнім водним транспортом з Білорусі до Чорного моря. 

      Для реалізації цього проєкту в Україні будуть проводити роботи з днопоглиблення на річках, зокрема на Дніпрі. Це має призвести до зростання обсягів вантажоперевезень Дніпром. Окрім того, в уряді очікують на ухвалення законів про внутрішній водний транспорт.

      Ідею об'єднання водних шляхів від Чорного до Балтійського моря висловлював також Олексій Гончарук. Він додав, що уряд готовий вийти за рамки, в яких Україна перебувала раніше,

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Білорусі Водний транспорт Міністерство інфраструктури
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