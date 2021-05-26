Белорусь – лишь полигон: как Лукашенко подложил большую свинью Путину

Новый форпост диктаторов. Лукашенко объяснился по поводу инцидента с самолетом. Много красивостей: "Мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны".

"Запад нужно остановить сегодня, иначе завтра будет поздно", – но за словесной шелухой фактическое признание воздушного пиратства.

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Уже ни слова про ХАМАС.

Какой-то звонок из Швейцарии, и в итоге заявление: "Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет".

Ясно, что никакого письма от ХАМАС (в белорусском КГБ явно работают двоечники, иначе придумали бы что-то поумнее) не было, поступила информация о летевшем в самолете Протасевиче. А он со своей NEXTA для Лукашенко, видимо, такой же личный враг, "кровник" как Навальный c ФБК для Путина.

Путина же Лукашенко традиционно втягивает в свои игры, заявляя, что Беларусь – лишь полигон, а конечная цель атаки – Россия. Примитивно. Но, зная мнительность Путина, расчет верный.

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И все же большей свиньи, чем перехват самолета перед встречей Путина с Байденом, батька своему "другу и брату" подложить не мог.

Осудить Лукашенко Россия не может, а попытка отмолчаться выглядит как негласная поддержк. Особенно, учитывая неготовность Москвы вписываться даже за свою собственную гражданку Сапегу, захваченную батькой вместе с Протасевичем.

Хочется Путину на Запад, к большим дядям и мировым решениям. А придется с доморощенным диктатором строить "новый форпост Евразии".