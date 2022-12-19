Уже на боевом дежурстве: Лукашенко получил от Путина комплексы С-400 и "Искандер"

После встречи Лукашенко и Путина в Минске заявили о получении нового вооружения. Беларусь получила комплексы С-400 и "Искандер".

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что комплексы уже поставили на боевое дежурство.

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В Беларуси будут готовить специальные боевые самолеты

Беларусь и Россия договорились готовить экипажи боевых самолетов армии Беларуси. Путин заявил, что они уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью.

Лукашенко сказал, что у Беларуси такие самолеты есть еще со времен Советского Союза. Их испытывали в России. После демонстративных заявлений диктатор традиционно добавил, что это якобы "не угроза никому". Говорит, что вооружение необходимо для защиты Беларуси. От кого – непонятно.

Переговоры Путина и Лукашенко: что известно