Уже на боевом дежурстве: Лукашенко получил от Путина комплексы С-400 и "Искандер"
После встречи Лукашенко и Путина в Минске заявили о получении нового вооружения. Беларусь получила комплексы С-400 и "Искандер".
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что комплексы уже поставили на боевое дежурство.
Кстати говоря Совместные военные учения и подготовка к рывку: о чем договорились Путин и Лукашенко
В Беларуси будут готовить специальные боевые самолеты
Беларусь и Россия договорились готовить экипажи боевых самолетов армии Беларуси. Путин заявил, что они уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью.
Лукашенко сказал, что у Беларуси такие самолеты есть еще со времен Советского Союза. Их испытывали в России. После демонстративных заявлений диктатор традиционно добавил, что это якобы "не угроза никому". Говорит, что вооружение необходимо для защиты Беларуси. От кого – непонятно.
Переговоры Путина и Лукашенко: что известно
- Путин прибыл к Лукашенко в Минск впервые за 3 года. Белорусский диктатор объяснял, что такая встреча нужна, потому что им нужно определенные вопросы обсудить лично.
- Провели переговоры в широком формате, куда присоединились и другие должностные лица. Путин заявил, что переговоры были "очень результативными". Беларусь и Россия будут продолжать совместные военные учения.
- Лукашенко же начал рассказывать о совместной "базе" для "рывка". Говорит, что приняли решения, которые должен одобрить народ.